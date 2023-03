Deutschlandweit wächst die Zahl von Beauftragten, die sich für Themen wie Gleichstellung, Integration, Queer oder Anti-Rassismus zuständig fühlen. Normalerweise steht die AfD der inflationären Zunahme solcher Posten sehr kritisch gegenüber. Trotz dieser Skepsis will die AfD in Brandenburg nun einen Remigrationsbeauftragten. Über diese Forderung hat sich PI-NEWS mit Lena Kotré, der innenpolitischen Sprecherin der Brandenburger AfD-Fraktion, unterhalten.

PI-NEWS: Frau Kotré, die AfD hat vor Kurzem im Landtag den Antrag gestellt, in Brandenburg einen Beauftragten für Remigration einzuführen. Welche Aufgaben soll dieser erfüllen?

LENA KOTRÉ: Der Remigrationsbeauftragte soll in erster Linie sicherstellen, dass Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch möglichst rasch und komplikationslos in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Hierzu soll er einen Knotenpunkt zwischen allen Beteiligten darstellen, da oftmals die eine Stelle nicht weiß, was die andere tut.

Dazu ist es natürlich wichtig, dass der Remigrationsbeauftragte unabhängig handelt. Man könnte ihn auch als unabhängigen Behördenbeobachter bezeichnen, der die Aufgabe hat, die Fehler der völlig fehlgegangenen Einwanderungspolitik der letzten Jahre zu korrigieren und gegebenenfalls Druck zu machen, dass sich die beteiligten Stellen an rechtliche Vorgaben halten und Ausreisepflichten notfalls zwangsweise durchsetzen. Das hat man in der letzten Zeit ja ziemlich schleifen lassen…

Außerdem soll er aber auch Ansprechpartner für Behördenmitarbeiter sein, die von übergeordneten Stellen möglicherweise dazu gedrängt werden, gegen Recht und Gesetz zu verstoßen, indem sie angeleitet werden, Abschiebungen zu verhindern oder hinauszuzögern.

Auf Bundesebene hatten SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag eine „Rückführungsoffensive“ angekündigt. Wie sieht die Bilanz bei den Abschiebungen von ausreisepflichtigen Ausländern aus?

Ich kann ja an dieser Stelle nur die Zahlen für Brandenburg nennen und da sieht es finster aus. Die sogenannte Rückführungsoffensive ist reine Augenwischerei und vorgezogenes Wahlkampfgetöse zu den anstehenden Landtagswahlen. Im vergangenen Jahr wurden 172 Personen abgeschoben bei etwa 4500 vollziehbar Ausreisepflichtigen. Diese Zahlen sind lächerlich. Wer hier von einer Abschiebeoffensive spricht, der blickt völlig an der Realität vorbei.

Woran scheitern bislang so viele Abschiebungen?

Der Hauptgrund des Scheiterns von Abschiebungen ist der mangelnde Wille der Landesregierung. Zum einen liegt das selbstverständlich an der Uneinigkeit in der Kenia-Koalition, zum anderen aber auch daran, dass man nicht abschieben will. Da mag es unterschiedliche Gründe für geben. Aber das spielt letztendlich für die Bürger und die Kommunen, die unter der unkontrollierten Masseneinwanderung leiden, überhaupt keine Rolle. Fakt ist, dass die Gesellschaft schon lange an ihre Grenzen gekommen ist und die Situation immer brisanter wird.

Ein weiterer Grund ist sicherlich, dass man in den vergangenen Jahren die Ordnungsbehörden kaputtgespart hat und damit konsequentes Abschieben erschwert wird. Die Politik der Altparteien hat dieses Thema immer sehr stiefmütterlich behandelt und damit eben nicht nur die personellen Kapazitäten, sondern auch die erforderliche Infrastruktur verkümmern lassen. Hier fordern wir selbstverständlich ebenso einen Neuanfang.

Was schlagen Sie vor, um mehr Ausreisepflichtige in ihre Heimatländer zurückzuführen?

Die Schaffung eines unabhängigen Postens eines Remigrationsbeauftragten ist sicher der erste Schritt in die richtige Richtung. Allerdings bedarf es auch weiterer Maßnahmen.

So ist es auch dringend erforderlich, dass die Betroffenen bis zum rechtskräftigen Abschluss ihres Asylverfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu verbleiben haben und so lange keine Verteilung auf die Kommunen erfolgt. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass Ausreisepflichtige unverzüglich aufgegriffen und zurückgeführt werden können, sobald die Ausreisepflicht rechtskräftig festgestellt wurde.

Aber auch das Konzept der „Integration“ muss kritisch hinterfragt werden. Es hat keinen Sinn, Menschen in Integrationsmaßnahmen zu stecken, obwohl von vornherein klar ist, dass eine so genannte Bleibeperspektive ausgeschlossen ist. Das kostet den Staat unnötig Geld und Mühe. Und das gilt in gewissem Maße auch für diejenigen, die einen festgestellten Asylgrund haben. Fällt dieser weg, sind sie doch grundsätzlich ebenfalls in der Pflicht, in ihre Heimatländer zurückzukehren. In diesem Zusammenhang gehört auch das Konzept des so genannten „Chancenaufenthaltsrechtes“ auf den Prüfstand. Nach meinem juristischen Dafürhalten ist das ganz klar rechtswidrig und gehört wieder abgeschafft.

Zuletzt fordere ich allerdings auch, dass endlich Abschiebehaftanstalten in Betrieb genommen werden. Das schafft uns die Möglichkeit, derer habhaft zu werden, deren Abschiebung unmittelbar bevorsteht und verhindert, dass Ausreisepflichtige vor ihrer Rückführung untertauchen können.

Frau Kotré, wir danken für das Gespräch!

Gerne.

