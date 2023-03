Von LEO | Es gibt keine Umvolkungspolitik, das ist rechte Propaganda. Die Rente ist sicher, wer das nicht glaubt, ist Nazi. Dass wir in den Städten zu wenig Wohnungen haben und die Mieten so stark steigen, hat nichts mit den Hunderttausenden von Immigranten aus aller Welt zu tun, die legal, illegal, scheißegal jedes Jahr auf den deutschen Wohnungsmarkt drängen, wer das trotzdem denkt, ist Neonazi.



Die Corona-Impfung ist sicher, Impfschäden und sonstige Langzeitfolgen der Impfung gibt es nicht, sowas sagen nur Schwurbler. Zwischen dem EU-Boykott russischen Erdgases und der Inflation in Deutschland gibt es keinen Zusammenhang, das ist alles Putin-Propaganda.

Die Ukraine ist völlig unschuldig am Kriegsausbruch, es hat in der Ukraine nie eine Politik gegen Russen, die russische Sprache und die russische Kultur gegeben, man wollte auch nie in die Nato und hat den Donbass nie beschossen, sowas behaupten nur Russland-Versteher.

Viele Panzer bringen viel Frieden, wer das nicht glaubt, geht Putin auf den Leim. Der Fachkräftemangel liegt daran, dass zu wenig Immigranten in Deutschland sind und keineswegs daran, dass sich harte Arbeit wegen der üppigen Sozialhilfezahlungen nicht mehr lohnt, vor allem nicht für Gründer kinderreicher Großfamilien, das sind alles Ammenmärchen.

An den Schulen in Deutschland gibt es keine politische Indoktrination oder gar antideutsche Propaganda, staatliche Lehrer in Deutschland sind total neutral, die deutsche Geschichte der letzten 2000 Jahre wird deshalb völlig ausgewogen gelehrt, wer daran zweifelt, soll die Schule gefälligst abbrechen. Dass die Analphabetenquote in Deutschland heute höher ist als im 19. Jahrhundert, hat nichts damit zu tun, dass an deutschen Schulen seit 1968 pseudopädagogische Experimente praktiziert werden und die Hälfte der Schüler nicht richtig Deutsch kann, sowas behaupten nur Populisten.

Die Bundeswehr ist nicht deshalb wehrunfähig, weil die größte Kanzlerin aller Zeiten die Bundeswehr über 16 Jahre lang systematisch kaputt gespart hat, sowas erzählt nur die AfD. Dass es in Deutschland so viele Drogentote gibt, hat nichts damit zu tun, dass deutsche Richter, deutsche Staatswanwälte, deutsche Politiker, deutsche Polizisten und alle, die mit dieser Szene zu tun haben, käuflich und bestechlich sind, all diese Typen vom Drogenhandel mit profitieren und deshalb eiskalt über Leichen gehen, sowas behaupten nur Verschwörungstheoretiker.

Probleme mit der inneren Sicherheit in Deutschland gibt es auch nicht, sowas denken nur Reichsbürger. Zwischen der Kriminalität in Deutschland und der unkontrollierten Massenimmigration völlig unbekannter Gestalten besteht keinerlei Zusammenhang, das erzählen nur Spalter. Die deutschen Staatssender ARD & ZDF berichten neutral und objektiv, nicht so einseitig wie die russischen Staatssender, wer das nicht glaubt, ist Neonazi.

Die AfD ist nicht deshalb im deutschen Staatsfernsehen fast genauso selten zu sehen wie Nawalny im russischen Staatsfernsehen, weil unser deutsches Fernsehen genauso manipulativ ist wie das Fernsehen in Russland, sondern weil ARD & ZDF politisch so richtig ausgewogen informieren, wer das anders sieht, soll doch rüber gehen.

Die Nordstream-Pipelines wurden von Putin gesprengt oder seltsamen ukrainischen Mafiosi, aber bestimmt nicht von unseren amerikanischen Freunden, wer daran zweifelt, ist rechtsextrem. Der Klimawandel ist ausschließlich von Menschen gemacht, natürliche Einflüsse gibt es gar nicht, wer das nicht glaubt, ist des Teufels.

Eine Islamisierung Deutschlands gibt es nicht, sowas behaupten nur Ewiggestrige. Wenn Leute in Deutschland mitten in der Fußgängerone abgestochen werden und die Mörder dabei „Allahu Akbar“ schreien, hat das nichts mit dem Islam zu tun, denn Islam heißt Frieden, wer das nicht glaubt, ist ein Ungläubiger.

Wir haben keine Energiewendekrise, sowas denken nur Faule und Geizige, die nicht anpacken oder ihr Geld horten wollen. Eine Deindustrialisierung Deutschlands findet nicht statt, das glauben nur neoliberale Kapitalisten und ähnliche Verbrecher. Mit Energie aus Wind und Sonne können wir alle Kohle- und Kernkraftwerke ersetzen, nur Nazis haben daran Zweifel.

Der Bundeskanzler kann sich an seine mehrfachen Gespräche mit Bankdirektoren nicht erinnern, wer den Bundeskanzler deshalb für einen frechen Lügner hält, ist ein frecher Lügner. Das deutsche Asylrecht gilt laut Grundgesetz für politisch Nichtverfolgte, die aus der EU einreisen und keineswegs nur für politisch Verfolgte, die nicht aus EU-Ländern einreisen, wer das im Wortlaut des Grundgesetzes genau anders herum liest, der kann jederzeit dieses Land verlassen.

Ein deutscher Staat lügt nicht, ein deutscher Bundeskanzler ist ein Ehrenmann, deutsche Beamte sind nicht korrupt, die deutschen Staatssender ARD & ZDF sagen die reine Wahrheit, die Rente ist sicher, die Energiewende kostet eine Kugel Eis, der Mond ist aus Käse und niemand hat die Absicht, Deutschland umzuvolken.

Like