Von DOPPELGÄNGER | Ich bin ein notorischer Langschläfer und Spätaufsteher. Das ist gut so. Von Kriegsausbrüchen, Erdbeben, glatten Straßen und sonstigen Katastrophen erfahre ich erst dann, wenn meist alles schon vorbei ist. Ich bin auch immer der letzte in unserer Straße, der den Gehweg vom Schnee befreit. Vorgestern nicht. Da klingelte es wild an unserer Tür. Ich dachte, es müsse schon wieder der depperte Briefträger sein, der einmal mehr ein Einschreiben von irgend einem Amtsgericht abliefern will, weil mal wieder irgend einem meiner Stalker irgend ein Artikel von mir nicht gefallen hat. Es war aber nicht der Briefträger, es war mein Nachbar Ladislaus – ich nenne ihn meiner Sprachfaulheit geschuldet einfach Lausi -, der Sturm klingelte.

„Weißt du schon, dass die den Putin verhaftet haben“, sagte er mir ganz aufgeregt. „Echt jetzt? Wer hat ihn verhaftet?“, versuchte ich meine Gedanken zu ordnen und sah dabei, dass sich Lausi zielstrebig und wie selbstverständlich in meiner Küche an meinem Schnapsvorrat zu schaffen machte und sich großzügigerweise ein Wasserglas voll einschenkte. „Auf den Schreck! Prost mein Lieber“, meinte er lapidar und verschwand wieder, ohne mir noch mitzuteilen, dass er in Vorbreitung auf den kommenden Atomkrieg dringend noch Jodtabletten in der Apotheke kaufen müsse, solange es dort noch welche gäbe. Ob er mir auch welche mitbringen solle? „Nein danke, ich hab noch welche“ und weg war er.

Ich stellte mir Putin in Handschellen und Fußfesseln vor und beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen und suchte im Internet nach Bildern von Putin mit Handschellen und Fußfesseln. Ich konnte keine finden, dafür aber die Meldung, dass der sogenannte „Internationale Strafgerichtshof“ im niederländischen Den Haag gegen Putin und eine gewisse Maria Lwowa-Belowa, die russische Beauftragte für Kinderrechte sein soll, Haftbefehle ausgestellt hat.

Da ich aber solchen Informationen grundsätzlich misstraue, überlegte ich, wo ich eine sichere Quelle dazu erhalten könnte. Ich erinnerte mich an eine Urlaubsbekanntschaft aus den frühen 80er-Jahren in der Dominikanischen Repuklik. Ich lernte dort in Santo Domingo in einem Club eine ca. 30-jährige Frau kennen. Sie hatte drei oder vier Vornamen. Gemerkt hatte ich mir Olga. Sie war Juristin und wurde Jahre später Richterin an jenem „Internationalen Strafgerichtshof“. Da ruf ich mal an, dachte ich mir und hoffte, dass ihre Festnetznummer noch funktionierte. Sie funktionierte. Eine mir unbekannte weibliche Stimme erklärte mir in perfektem Spanisch, dass Olga gerade nicht hier sei, sondern wegen einer ganz dringenden Sache in die Niederlande fliiegen musste. Netterweise gab die Dame mir ihre Mobilnummer, nachdem ich ihr versicherte, dass Olga und ich sehr gute Freunde seien.

Also rief ich Olga auf ihrem Mobiltelefon an. Ich erklärte ihr umständlich auf spanisch, dass wir damals zusammen getanzt hatten und ich sie nicht vergessen konnte. Warum ich denn anrufe, fragte sie in gutem Deutsch. Nicht akzentfrei, aber besser als mein Spanisch. Nun, ich erklärte ihr, dass mich interessieren würde, warum in aller Welt, Putin erst jetzt per Haftbefehl gesucht würde, obwohl der „Russische Angriffskrieg“ ja schon über ein Jahr anhielte und wie sie sich die Verhaftung vorstelle. Olga meinte, eigentlich dürfe sie ja gar nicht mit Außenstehenden über laufende Verfahren sprechen, aber sie wolle mal eine Ausnahme machen, zumal die Federführung in diesem Verfahren nicht bei ihr liege, sie aber per Video-Konferenz mit ihren Kollegen wisse, worum es geht. Sie hätten sich schwer getan mit dem Verfahren gegen Putin, da ja bei weitem nicht alle Kriege der letzen 30 Jahre mit Haftbefehlen gegen die verantwortlichen Kriegstreiber endeten, vor allem nicht, wenn die USA beteiligt seien, zumal die Großmächte USA, Russland, China, Indien und der Vatikanstaat gar nicht die Römisschen Verträge, die den Strafgerichtshof legitimiert, ratifiziert haben, weil sie ihre Bürger schützen würden.

Allerdings lägen die Dinge hier anders. Selenski habe ihnen am Telefon glaubhaft versichert, dass Putin ukrainische Kinder nach Russland entführe und dort verspeise. Und diese Maria, die betreibe, wie Selenski sagt, einen Kinder-Porno-Ring für russische Oligarchen. Das sei alles von Selinski glaubhaft versichert worden. Da bliebe ihnen gar nichts anderes übrig, als Haftbefehle auszustellen. „Auch für amerikanische und europäische Oligarchen?“, fragte ich nach. Das wisse sie nicht, sagte Olga.

Das ist ja spannend, dachte ich bei mir. Ich fragte Olga, wie sie denn die Haftbefehle umzusetzen gedenken. Ja, meinte sie, das sei Sache der Staatsanwaltschaft am Internationalen Strafgerichtshof. Zwei Staatsanwälte seien mit der Sache befasst. Einer aus Trinidad-Tobago und einer von den Kapverdischen Inseln oder vom Königreich Tonga oder aus Großbritannien. Genau könne sie mir das im Moment auch nicht sagen. Diese wollten mit einer Sondermaschine nach Moskau fliegen und die russischen Polizeibehörden um Amtshilfe bitten. Leider scheiterte das Unterfangen schon daran, dass sie bei der russischen Botschaft in Den Haag keine Visa erhielten.

Da aber die russische Regierung am Freitag bekannt gegeben hat, die Visa-Vergabe an westliche Besucher zu erleichtern, würden sie sicher einen neuen Anlauf nehmen, Putin zu verhaften. Ein Versuch, den flüchtigen Putin aufzuspüren, den man in Sewastopol, dem Schwarzmeerhafen auf der Krim, vermutete, sei leider gescheitert. Die amerikanische Aufklärungsdrohne, die nach Putin suchte, sei aus unerklärlichen Gründen einfach ins Meer gefallen. Das würde natürlich ihre Arbeit erschweren. Das ist einleuchtend. Ich verabschiedete mich von Olga und versprach ihr, dass wenn ich das nächste Mal nach Santo Domingo komme, wir uns unbedingt treffen müssen.

Meine Recherchen waren erfolgreich. Ich bin fix und fertig. Der Internationale Strafgerichtshof kümmert sich im Zusammenhang mit der Ukraine nicht um die toten Soldaten und Zivilisten, darunter viele Kinder im Donbas. Erleichtert nehme ich zur Kenntnis, dass wenigstens gegen Kinderverschleppung und Kindesmissbrauch ermittelt wird. Dann wird sicherlich auch bald wegen Kannibalismus, Drogen- und Waffenhandel durch ukrainische Nationalsozialisten ermittelt werden. Ob es dann auch Haftbefehle gegen Selenski und seine Unterstützer Biden, Morawiecki, Sunak, Macron, Scholz und Co. erlassen werden? Falls ja, werde ich darüber berichten.

