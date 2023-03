Von MEINRAD MÜLLER | Ohne auf die Geschlechtsumwandlung vom Stier zum Ochsen näher einzugehen, ist folgender Vergleich sehr treffend: ein fünfjähriges Kind könnte gefahrlos mit einem Ochsen am Nasenring durch die Stadt gehen, genauso gefahrlos wie mit einem kleinen Hündchen. Der Grund dafür ist der eiserne Nasenring in der empfindlichen Nase des männlichen Rindviehs. Der geringste Ruck oder Zug am Nasenring würde dem 1000 Kilogramm schweren Muskelberg heftige Schmerzen bereiten. Also ginge der Kraftprotz diesem Schmerz aus dem Weg. Er folgte jedem, der ihn an der Leine am Nasenring führte. Uns Bürgern geht es bald ähnlich und unser „Nasenring“ wird auch noch enger.

Mit dem künftigen Zentralbankgeld in der Tasche, respektive auf dem Handy, würden wir gelenkt und gesteuert wie ein am Nasenring geführter Ochse. Auch wir könnten nicht mehr tun, was wir wollten. Der kräftigste Ochse könnte an der saftigsten Wiese vorbeigeführt werden, hin zu einem Berg staubtrockenen Heus. Ihm würde zugeteilt, was der Bauer wollte. Vorbei wäre es ebenfalls mit unserer freien Entscheidung, ob beim Kauf eines Autos, einer Zigarette oder einer Kugel Eis. Uns würde die Entscheidung „abgenommen“, weil wir mit unserer Kraft, das heißt mit unserem Geld, nicht mehr kaufen könnten, was wir wollten.

„Politisch korrekt“ in die Unfreiheit

Um es mit einem Vergleich noch deutlicher zu sagen: wenn ein Bürger sein Monatsgehalt nicht mehr in Euro ausbezahlt bekäme, sondern in verschiedenfarbigen Gutscheinen, wäre er nicht mehr frei. Er könnte nicht mehr kaufen, was er wollte. Beispielsweise würde er rote Gutscheine im Wert von 800 Euro erhalten, die nur für Mietzahlungen verwendet werden dürften. Weitere Gutscheine im Wert von 500 Euro, diesmal in Grün, die nur für Lebensmittel ausgegeben werden könnten. Gelbe Gutscheine im Wert von 300 Euro für Benzin und blaue Gutscheine für Kleidung im Wert von 400 Euro.

Wenn wir unseren Lohn in Form von frischen Erdbeeren bekämen, wäre Eile geboten. Die Erdbeeren würden von Tag zu Tag weniger wert. Die Inflation der Erdbeeren liegt bei 33 Prozent pro Tag. Also tauschen wir sie hastig in andere Güter um. Auch Zentralbankgeld kann mit einer künstlichen Haltbarkeit, zum Beispiel einen Monat, versehen werden. Wer es nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgibt, stünde an der Supermarktkasse mittellos vor der Kassiererin.

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt

Zentralbankgeld soll unser Leben einfacher und bequemer machen, heißt es. Doch wer nicht aufgeklärt ist, sich nicht informiert, tappt in die Falle. Die Sorge um die Auswirkungen auf unsere Freiheit und Privatsphäre ist real. Aber ist es das wirklich wert, wenn wir für eine vermeintliche Bequemlichkeit auf Freiheit und Privatsphäre verzichten müssen? Der Staat strebt nach Kontrolle, was das eigentliche Ziel ist.

Wenn Zentralbankgeld zusätzlich mit unserem Personalausweis verknüpft würde, könnten diejenigen, die es kontrollieren, genau sehen, was wir kaufen und tun. Das heißt, sie könnten unsere Freiheit einschränken, indem sie uns verbieten, bestimmte Dinge zu kaufen, zu mieten oder zu tun. Für die Bestrafung und Lenkung des Bürgers wäre kein Gerichtsurteil mehr nötig. Die Zentralbank mit ihrem schönen neuen Digitalgeld führte die Bürger wie Ochsen am Nasenring.

Du sollt nicht genießen

Was technisch möglich ist, wird irgendwann auch eingesetzt. Tabak und Alkohol gefährden die Gesundheit. Autofahren auch. Heizen auch. Noch besser als Käufe zu verbieten, wäre es, den Kauf erst gar nicht zuzulassen. Nicht nur dies ließe sich bequem auf Knopfdruck einrichten. Würde die künftige digitale Gesundheitsakte mit dem Zentralbankgeld zusätzlich verknüpft, dann kennt die Bank auch unsere EKG-Werte. Vorbei mit gegrillter Schweinshaxe und Dunkelbier.

Wir sind jedoch keine Ochsen, die sich am Nasenring durch die Manege ziehen lassen. Das vertraute Bargeld ist und bleibt eine Bastion der Freiheit. Wir wollen keine freiheitseinschränkenden Technologien riskieren, die wir später sicher bereuten. Nur wenn wir diese Gefahren des „digitalen Geldes“ kennen, können wir wachsam sein und darauf achten, dass wir mit aller Kraft dagegen ankämpfen.

Meinrad Müller (69), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer ist seit 2020 Spindoktor für den parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Dr. Götz Frömming. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf PI-NEWS gibt es hier.

