Von MANFRED W. BLACK | Am Sonntagvormittag ist in Hamburg-Hammerbrook ein 35-jähriger Mann in einer Sisha-Bar mit mehreren Messerstichen getötet worden (PI-NEWS berichtete). Nun hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt.

Bevor das 35-jährige Opfer am Grevenweg erstochen worden ist, hat es laut Zeugen „eine körperliche Auseinandersetzung nach einer privaten Feier in der Bar“ (Hamburger Abendblatt) gegeben. Bei dem Messerstecher handelt es sich offenbar um einen 48-jährigen Montenegriner, der jetzt auf einer Hamburger Polizeiwache – in Begleitung eines Rechtsanwaltes – erschien.

Die Hamburger Morgenpost hat darüber berichtet, aber alle Angaben zur Ethnie des Täters weggelassen.

Drogenräusche spielen eine große Rolle

Der Gewalttäter ist zunächst der Untersuchungshaftanstalt zugeführt und muss sich vor einem Haftrichter verantworten. Die Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft dauern an; die näheren Begleitumstände des Mordes sind bisher von der Polizeibehörde nicht veröffentlicht worden.

Es kursieren im Netz allerdings Fotos und Videoaufnahmen von der Bar, die verdeutlichen, dass es in der Sisha-Bar oft hoch hergeht. Dabei spielen offensichtlich Drogenräusche eine herausragende Rolle.

