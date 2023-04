Ausgangspunkt ist die Corona-Pandemie und der unverhältnismäßige Umgang der Regierung mit unseren Kindern.

Zuerst wurden sie zuhause eingesperrt. Es folgte die Zwangsmaßnahme im Unterricht sowie auf dem Schulgelände, auch außerhalb des Schulgebäudes, Masken zu tragen. Sogenannte Co2-Ampeln diktierten das Öffnen der Fenster während des Unterrichts. Dass dieser dann nur noch in Winterjacke und Decke durchgeführt werden konnte war egal. Spielplätze wurden gesperrt. Kinder wurden als Überbringer der totbringenden Seuche abgestempelt und sollten sich fortan von ihren Großeltern fern halten.

Die Konsequenzen dieser Eingriffe sind bei unserer Jugend noch immer spürbar und werden es auch noch lange bleiben. 73 Prozent der Kinder und Jugendlichen leiden weiterhin unter den planlosen Maßnahmen der Regierung. Mehr Lernprobleme, Essstörungen und Depressionen sind das Ergebnis der Politik von fachfremden Ministern und ungelernten Regierungsabgeordneten.

Eine Impfpflicht für Kinder wurde zwar nicht eingeführt, jedoch sprach sich die systemtreue STIKO für eine Corona-Impfung ab fünf Jahren sowie für Kinder von sechs Monaten bis vier Jahren mit erhöhtem Risiko aus. Wohl dem, der hier nicht blind auf jene vertraut hat, die eigentlich mit ihrer Expertise unser Wohlergehen im Auge haben sollten. Und wie heißt es so schön: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht.

Die Ampelregierung hat das Vertrauen vieler Bürger in den Staat, deren Bedienstete aber auch in die Medien und Wissenschaft nachhaltig zerstört.

Dass sich nun die links-ideologische Ministerin Lisa Paus und der verwirrt wirkende Talkshow-Minister Karl Lauterbach bei der vergangenen Plenardebatte am Freitag als die Retter der Geschädigten aufspielen, ist nicht nur vollkommen lächerlich, sondern lässt an das Münchhausen-Stellvertretersyndrom erinnern.

Natürlich lässt es sich eine links-grüne Ministerin nicht nehmen, der Bevölkerung mitzuteilen, dass es vor allem sozial benachteiligte Menschen mit Migrationshintergrund sind, die die Maßnahmen am härtesten getroffen haben. Gut, dass für diesen Teil unserer Gesellschaft, aber natürlich auch für sozial schlechter gestellte ohne Migrationshintergrund, ein eigener Arbeitskreis gebildet wurde, der mit wissenschaftlich entwickelten Maßnahmen Abhilfe leisten will. Weitere wohlklingende Maßnahmen sollen den Bürgern wieder einmal Sand in die Augen streuen. Ein paar Millionen Euro mehr hier, ein kleines Maßnahmenpaket dort und schon ist der gutgläubige Steuergeldzahler zunächst beruhigt. Im Großen und Ganzen kann man diese Maßnahmen aber unter der Überschrift; „Wie verbreite ich linkes Gedankengut“ ablegen. Denn es ist nichts anderes als Gehirnwäsche, die an Schulen und teilweise auch schon in Kitas vollzogen wird mit Akteuren wie Sozialarbeitern, Streetworkern oder den neuen Mental-Health-Coaches.

Und während CDU/CSU noch den Kuschelkurs mit den Deutschlandhassern aus SPD, Grünen und FDP fährt, findet die AfD klare und unmissverständliche Worte.

Der Familienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Reichardt, ließ in seiner Rede am Freitag im Bundestag das anhaltende Versagen der Regierung Revue passieren und machte klar, dass nicht „Corona“ für die Leiden unserer Kinder verantwortlich ist, sondern die totalitären Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. „Jeder Politiker, der den kinderfeindlichen Maßnahmen zugestimmt hat – Sie alle – sind verantwortlich. Sie alle haben mitgemacht und keiner kann sagen, sie haben von nichts gewusst.“

Neben der AfD haben eine Vielzahl von Wissenschaftlern, Elterninitiativen und Kinderärzten darauf hingewiesen, dass die von der Regierung geforderten Maßnahmen zum Großteil nicht nur überzogen, sondern auch wirkungslos sind und haben ebenso vor den psychischen Folgen für Kinder und Jugendliche gewarnt. „Sie alle wurden von ihnen als Corona-Leugner diffamiert. Viele haben das mit ihrer wissenschaftlichen Reputation und ihrer gesellschaftlichen Ächtung bezahlt und das ist eine Schande. Dagegen wurde der verkommene Regierungs-Hofnarr Böhmermann, der Kinder mit Ratten verglich und das Regierungsnarrativ ‚Kinder als Totbringer ihrer Großeltern‘ bediente, mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Ekelhaft nenne ich das!“, so der AfD-Mann weiter.

Reichardt machte unmissverständlich klar, dass alle Mitglieder der Altparteien verantwortlich für diese Situation sind. Alle haben es besser gewusst, allen schien es egal zu sein, alle haben mitgemacht.

„Sie alle haben es gewusst und Sie haben diejenigen, die das Wissen ausgesprochen haben, mundtot gemacht und aus dem Diskurs ausgeschlossen und das ist der eigentliche Skandal, über den hier geredet werden muss. [..] Gefährlich für unsere Kinder war nicht Corona, sondern gefährlich für unsere Kinder waren Sie und dieser Minister dort, Herr Lauterbach. Und ich sage Ihnen, Herr Lauterbach, übernehmen Sie einmal im Leben für irgendetwas Verantwortung, scheren Sie sich aus dem Amt und treten zurück.“ Damit beendete Reichardt seine Rede und sprach damit aus, was vielen Menschen in Deutschland auf der Seele brennt.

Solange in diesem Land die ordnungsgemäße Vergabe einer Steuer-ID Vorrang vor der Vergabe eines Kindergartenplatzes hat, solange wissen wir um die Wertschätzung unserer Kinder seitens der Politik.

