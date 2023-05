Am Samstag findet auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz von 10 bis 14 Uhr eine weitere Mahnwache gegen den Muezzinruf statt. PI-NEWS-Autor und BPE-Vorstandsmitglied Michael Stürzenberger wird die Aktivisten um die Organisatorin und BPE-Schatzmeisterin Stefanie Kizina unterstützen. Es wird einen Livestream von „Patriot on tour“ und voraussichtlich auch auf dem YouTube-Kanal von Michael Stürzenberger geben, so dass die Geschehnisse aus zwei Perspektiven zu beobachten sind.

Am Besten ist es natürlich, wenn so viele Patrioten wie möglich vor Ort erscheinen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass die Kritik am Politischen Islam immer mehr Menschen bewegt und der Einsatz gegen den Muezzinruf ein wichtiger Bestandteil des Widerstands gegen diese totalitäre Ideologie ist.

Diese Mahnwachen führt Stefanie Kizina zusammen mit ihren Mitstreitern seit Mai vergangenen Jahres in fast durchgehend vierzehntäglichem Rhythmus durch. Auch künftig wird es damit weitergehen. Die nächste Aktion ist schon für den 27. Mai, ebenfalls von 10 bis 14 Uhr, angemeldet.

