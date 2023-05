Von CONNY AXEL MEIER | Es soll tatsächlich Leute geben, die sich überhaupt nicht dafür interessieren, wie, wann, wo und warum die Krönungszeremonie des britischen Monarchen stattfindet und die das Krönungsspektakel im Fernsehen ignorieren. Auch in Großbritanien soll es die geben. In Deutschland auch, obwohl das englische Königshaus hierzulande, in Ermangelung einer eigenen Monarchie, die Klatschblätter hinreichend füllt. Grund genug, hinzuschauen, wer da den Thron als King Charles III besteigt.

Der Autor erinnert sich noch, als Zweitklässler 1965 die royale offene Autokolonne am Elternhaus vorbeifahren zu sehen, die Kinder von der Schule mit Fähnchen ausgestattet, am Straßenrand winkend. Da muss Prince Charles, etwa 18 Jahre alt gewesen sein. Da gabes noch keine Klimakleber, keine Grünen, keine Corona-Maßnahmen und noch noch keine woken Bilderstürmer. Den Islam gab es aber schon. Und Charles lernte schon mal arabisch. Das war vorausschauend nützlich, angesichts des auch in Großbritanien derzeit stattfindenden Bevölkerungsaustauschs. Es gibt ja Leute, so z.B. der Großmufti von Zypern, die behaupten, Charles sei ohnehin heimlich zum Islam konvertiert, obwohl er doch Oberhaupt der anglikanischen Kirche sein soll. Nun. Das mag glauben, wer mag. Tatsache ist allerdings, das sich Charles immer besonders islamaffinin gezeigt hat. Bereits 1993 hielt er in einer Rede fest, dass Umweltschutz so etwas wie eine islamische Erfindung sei:

„Was ich aus den islamischen Hauptlehren und Kommentaren entnehme, ist sich das wichtige Prinzip zu merken, dass es Grenzen in der Fülle der Natur gibt“.

„Das sind Spielregeln, das sind Grenzen, die Gott uns gesetzt hat und wenn ich den Koran richtig verstehe, so sind Moslems verpflichtet, diese nicht zu übertreten.“

Später beschreibt er den Islam als Besitzer „eines der größten Schätze gesammleter Weisheiten und spirituellem Wissens, das der Menschheit zur Verfügung gestellt wurde“, eine Tradition die sich verdunkelt hätte, durch den fortschreitenden Materialismus.

„Die unbequeme Wahrheit ist, dass wir wir uns den Planet aus gutem Grund mit dem Rest der Kreation teilen, was bedeutet, dass wir nicht existieren können, ohne die aufwendige Einbettung in die uns umgebende vitale Umwelt.“

„Der Islam hat dies schon immer gelehrt und diese Lektion zu ignorieren, wäre ein Verstoß in unserem Verhältnis zur Natur“

Diese Zitate zeigen. dass Charles völlig islamkonform den Naturschutz als islamisches Erfordernis hält. In der Konsequenz verbindet er den woken Zeitgeist und die Klimaterroristen als islamisch notwendige Mittel um den Planeten zu retten.

Als im Jahr eine dänische Zeitung die Mohammed-Karikaturen abdruckte, bekannte sich Charles nicht zur Rede- und Kunstfreiheit, sondern erklärte Charles in einer Rede an der Kairoer Al-Azhar Universität:

„Das wahre Merkmal einer zivilisierten Gesellschaft ist der Respekt, denn man Minderheiten und Ausländern entgegenbringt“ und „Der jüngste grässliche Streit und die Wut über die dänischen Karikaturen zeigt die Gefahr, die entsteht, wenn wir nicht zuhören und nicht respektieren, was anderen wertvoll und heilig ist.“

Charles lehnte es auch konsequent ab, die Fatwa von Ayatollah Khomeini gegen Salman Rushdi zu verurteilen. Er sagte dem Journalisten Martin Amis 2014, dass er niemanden unterstütze, der die Übezeugung anderer aufs Tiefste beleidige.Wie gesagt, alles nach der Veröffentlichung des Buches „Satanische Verse“. Da wurde Rushdies norwegischer Verleger erschossen, sein italienischer Übersetzer erstochen und sein japanischer Lektor ermordet.

Prinz Charles war auch in der ersten Reihe dabei, die Corona-Maßnahmen mit Impfpflicht und Lockdown zu befürworten, obwohl er angeblich sogar zweimal selber infiziert wurde, Er übernahm das WHO-Narrativ 1:1.

„Wir haben ein einzigartiges, aber schnell schrumpfendes Zeitfenster, um Lektionen zu lernen und uns auf einen nachhaltigeren Weg zurückzusetzen“, sagte Charles am 2020 auf dem WEF-Treffen in Davos. Er sagte, dass die Pandemie, die aufgrund von Sperren und Beschränkungen zu weniger Industrietätigkeit und Reisen geführt habe, den Menschen gezeigt habe, dass dramatische Veränderungen möglich seien. „Wir haben die einmalige Gelegenheit, aus dieser Krise etwas Gutes zu ziehen. Seine beispiellosen Schockwellen könnten die Menschen durchaus empfänglicher für große Visionen des Wandels machen“, fügte er hinzu.

Fassen wir zusammen:

Charles unterstützt die Islamisierung, er vertritt die Ideen von Schwabs WEF und der WHO. Er unterstützt den „Great Reset“. Er frönt dem woken Zeitgeist und lehnt Unterstützung für verfolgte Kritiker ab. Julian Assange sitzt ein paar Steinwürfe vom Buckingham-Palast in politischer Haft. Großbritanien liefert abgereicherte Uran-Munition in die Ukraine. Es lebe der Krieg! Es lebe der König!

