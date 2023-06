Von WOLFGANG HÜBNER | Die Hysterie der etablierten politischen Kräfte wegen der steigenden Umfragewerte der AfD, die besonders in Thüringen bei den Wählern offenbar von Tag zu Tag beliebter wird, treibt seltsame Blüten. Nun wird der AfD-Oppositionsführer in Erfurt, Björn Höcke, angeklagt, weil er in einer Rede gesagt haben soll: „Alles für Deutschland!“. Und seine Immunität ist deshalb auch schon aufgehoben worden.

„Alles für Deutschland!“ war nämlich ein Kampfslogan der SA. In welchem Zusammenhang Höcke das ausgerufen hat, mag die Gerichtsverhandlung klären. Ob er sich damit jedoch bewusst in die unselige Tradition der SA gestellt hat, sicher nicht. Das kann nur unterstellt, aber nicht bewiesen werden.

Der Anklage hingegen muss unterstellt werden, nicht Deutschland vor SA-Sprüchen zu schützen, sondern Höcke und der AfD zu schaden. Denn es ist völlig absurd und lächerlich, dass ein deutscher Politiker nicht bekennen dürfen soll, alles für Deutschland zu tun. Das muss er nämlich, wenn er seine Aufgabe ernst nimmt.

Es ist sogar bewundernswert, wenn bei dem traurigen Zustand, in dem sich Deutschland seit Jahren in vielerlei Beziehung befindet, einer alles für Buntland tun will. Meinerseits wäre ich zu solchem Idealismus bei allem Patriotismus nicht willens. Wer Höcke, übrigens ein sehr nachdenklicher Politiker, mehrfach beobachtet hat, weiß um seine Neigung zum nationalen Enthusiasmus.

Tatsächlich angeklagt ist genau dieser nationale Enthusiasmus, der im gesamten Personal der Kartellparteien streng verpönt ist. Umso aggressiver wird darauf reagiert, wenn AfD-Politiker sich zu den Interessen ihres eigenen Volkes bekennen. Ob es klug war, den Ausruf „Alles für Deutschland!“ zu machen, ist eine andere Sache. Ich jedenfalls wusste bislang nicht, dass diese drei Worte sozusagen „verboten“ sind und gar zu einer Anklage führen können.

Deshalb habe ich mich ab sofort entschlossen, niemals von Frankfurt nach Darmstadt in einem Volkswagen am Mai-Feiertag die Autobahn zu benutzen: Autobahn Frankfurt-Darmstadt, Volkswagen, Mai-Feiertag – alles ganz böse Nazi-Erbschaften!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

