Von WOLFGANG HÜBNER | Der französische Präsident Macron hat entschieden, der Ukraine 50 Langstreckenraketen zur Verfügung zu stellen. Diese werden die russische Luftabwehr zwar nicht vor größere Herausforderungen stellen als bislang der Fall. Sie vergrößern aber die Gefahr, dass die in die Enge getriebene ukrainische Armee damit russisches Territorium angreift, wozu auch Städte wie das eroberte Mariupol oder auf der Krim gehören. Sollte eine dieser Raketen der Flugabwehr entkommen und schwere Verwüstungen anrichten, wird die russische Führung gar nicht anders als mit einem vernichtenden Gegenschlag reagieren können. Im Extremfall ist auch ein russischer Angriff auf französisches Territorium nicht auszuschließen.

Offenbar will sich Macron, im eigenen Land weitgehend verhasst und unfähig zur nachhaltigen innenpolitischen Befriedung, als „starken Mann“ präsentieren. Wer daheim das Feuer nicht mehr unter Kontrolle hat, zündelt manchmal woanders.

Es sind aber auch noch andere Motive für Macrons Entscheidung möglich, nämlich die außenpolitische Rivalität mit Deutschland. Weil Berlin die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO derzeit noch ablehnt, um nicht in einen direkten Krieg mit Russland verwickelt zu werden, ist Frankreich unter anderen mit Polen und den baltischen Kleinstaaten für den NATO-Beitritt Kiews, also die maximale Prokation Moskaus.

Zwar weiß Macron, dass es dazu wegen der Haltung der USA nicht kommen wird. Doch kann er Frankreich so in den östlichen Staaten als entschlossene Macht präsentieren, die stärker ist als das zögerliche Deutschland. In der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen, die ja schon längst vor 1945 begann, wäre das nichts Neues. Auch (oder gerade) das von ethnischen und sozialen Unruhen zerrissene Nachbarland will Stärke beweisen und die (noch) ökonomisch stärkeren Deutschen als Schwächling vorführen. Macron ist kein Freund Deutschlands, allerdings auch keiner des französischen Volkes.

Kleiner Franzose spielt mit großen Waffen und eskaliert so dem Ukrainekrieg.

