Von ALEX CRYSO | Werden unsere Asylsuchenden bald mit dem Traumschiff abgeholt? Den klangvollen Namen „Ocean Majesty“ – also „Königin zu hoher See“ – wird man einem 1965 erbauten Kreuzfahrtschiff wohl als erstes mit dem Spachtel abkratzen dürfen. Denn ab sofort geht es nicht mehr in ferne Länder, zumal Europas Gutmenschen nichts zu peinlich ist, um in ihrer Notlage nach immer absurderen Lösungen zu suchen.

So soll die Ocean Majesty bald als schwimmende Asylunterkunft in den Hafengewässern Amsterdams dienen. Wer entgegen aller Beteuerungen eben doch kein Platz mehr finden, der muss nun auch noch die altgedienten Luxusherbergen angreifen, um den einstmaligen Wohlstand völlig zu demontieren.

Erst am Montag kehrte das Schiff von einer 21-tägigen Kreuzfahrt nach Grönland in den Hamburger Hafen zurück. Kurz zuvor wurden die Verträge der 220 Besatzungsmitglieder vom Stuttgarter Charter Hansa Touristik völlig überraschend auf hoher See gekündigt. Das schwimmende Asylantenheim würde mehr Geld bringen, hieß es.

Das Schiff selbst ist 135 Meter lang und fasst rund 500 Passagiere. In den vergangenen Jahren wurden viele Millionen Euro investiert, um die Ocean Majesty fortlaufend zu renovieren und zu modernisieren. Unter anderem dürfen sich die Flüchtlinge auf acht Penthouse-Kabinen, ein À-la-Carte-Restaurant und fünf Bars freuen.

Im Mai letzten Jahres wurden allerdings auch schwere technische Mängel in punkto Lebensrettung und Brandbekämpfung festgestellt. Von Hansa Touristik gab es hingegen noch keine Stellungnahme. Dabei hat die Kreuzfahrt-Saison gerade eben erst begonnen – den ständigen Nordafrika-Mittelmeer-Europa-Transfer mal nicht mitgerechnet.

