Die Menschen sollen nicht erfahren, was in Deutschland geschieht, dafür sorgen schon seit Jahren die öffentlich-rechtlichen Medien von ARD und ZDF – und neuerdings auch die Polizei. Die Botschaft könnte klarer kaum sein: Wer DIESES Handy-Video weiterschickt oder auf Social Media verbreitet, macht sich strafbar! Wir zeigen Ihnen dieses Handy-Video und auch das, was die Polizei Schleswig-Holstein weiter dazu schrieb, denn es klingt wirklich so, als hätte Erich Mielke höchstpersönlich den Twitter-Account der Polizei übernommen. Jetzt hier reinschauen!

Like