Der AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla nahm in seiner Rede am Mittwoch im Deutschen Bundestag kein Blatt vor den Mund. Der Bundeskanzler scheint in einer Scheinwelt zu leben, in der die Preise sinken und der Himmel voller Geigen hängt. Wer so viel Bodenhaftung verloren hat, beweist einmal mehr, dass er als Kanzler untragbar geworden ist. Die Aussagen von Scholz erinnern inzwischen schon an das Ende der DDR! „Herr Scholz, machen Sie den Weg frei“, appellierte Chrupalla an den Kanzler.

