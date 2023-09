Von MANFRED ROUHS | In den letzten 28 Tagen hat der Verein „Signal für Deutschland“ im Internet mehr als 893.052 Menschen erreicht – allein über Facebook. Der Sprung nach oben bei der Reichweite begann am 20. Juli mit der Veröffentlichung des Videos „Streit unter Landfahrern in Köln-Merheim“, das bei Facebook innerhalb von 24 Stunden von rund 750.000 Menschen aufgerufen wurde.

Dann wurde es von Facebook gelöscht, ist aber bei YouTube mit Altersbeschränkung immer noch abrufbar. Ein weiterer durchschlagender Erfolg war das Video „Familienfest im niedersächsischen Oldenburg“, das von mehr als 347.000 Menschen gesehen worden ist. Davon haben 1600 + X einen Kommentar abgegeben.

Mit dem Video aus Köln-Merheim ist es gelungen, das WDR-Fernsehen so sehr unter Druck zu setzen, dass sich dessen für die regionale Berichterstattung zuständiges „Studio Köln“ in einer Stellungnahme gegenüber „Signal für Deutschland“ zu erklären versucht. Darin heißt es einerseits: „Von dem von Ihnen geschilderten Fall haben wir erst durch Ihre Mail erfahren“ – und deshalb vorher nicht berichten können. Und dann heißt es: „Wir haben in der Redaktion entschieden, nicht über das Ereignis zu berichten, da es einerseits schon lange her ist und andererseits die Rechte an den Bildern über youtube schwierig zu klären ist.“

Deutsch 4-. Nachsitzen!

Das ist, abgesehen von der Rechtschreibschwäche, eine faule Ausrede. Der Vorfall ereignete sich am 15. Juli 2023 gegen 18.20 Uhr an der Winterberger Straße in Köln-Merheim, was am 21. Juli, als der WDR Stellung zu seiner Nicht-Berichterstattung bezog, keineswegs „lange her“ war.

Die Rechte an dem YouTube-Video sind sehr einfach zu klären: Die liegen bei „Signal für Deutschland“. Die Massenmedien dürfen mit Quellenangabe gerne zitieren, auch per Video-Zitat. Aber das wollen sie nicht – sondern reden sich lieber heraus.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

