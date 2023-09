Von GEORG S. | Am morgigen Samstag von 10 bis 14 Uhr wird wieder Rassentrennung praktiziert im staatlichen Museum Zeche Zollern in Dortmund (PI-NEWS berichtete hier und hier). Am Ende der Zugangsrampe selektiert das Personal wie einst zu Führers Zeiten wieder nach Hautfarbe: Menschen mit „farbiger Haut“ („people of color“) dürfen die Propagandaausstellung „Das ist kolonial“ besichtigen. Menschen, deren Haut nicht „farbig“ genug ist, müssen weg. Mit den Menschen, die weg müssen, sind natürlich in erster Linie indigene Deutsche gemeint.

Solche Menschenselektionen sind Faschismus! Wieso lassen wir uns das gefallen?

Man kann sagen: „Das ist ja nur ein Museum, ein rassistischer Einzelfall unseres Staates, das muss man nicht so ernst nehmen.“ Nein! Man muss all diese Einzelfälle ernstnehmen, denn diese Einzelfälle sind alle Teile eines Gesamtmusters.

Die Wiedereinführung von staatlichem Rassendenken in Deutschland kommt diesmal von links: Dieses neue linke Rassendenken, dieser neue Faschismus von links, beginnt im Kleinen, mit kleinen Tests wie jetzt in diesem Museum. Und wenn man diesen linken Rassisten das jetzt durchgehen lässt, wird dieses widerliche Rassendenken genau wie damals im Großen enden.

Deshalb: Wenn wir nicht sofort angemessen reagieren, wenn wir diesen Rassismus gegen indigene Europäer in Deutschland nicht sofort unterbinden, werden die treibenden Kräfte immer weiter machen. Sie werden ihrem Hass immer mehr freien Lauf lassen – und wir wollen uns hier jetzt nicht ausmalen, in welchen menschlichen Grausamkeiten dieser Hass eines Tages enden wird!

Wieso lassen wir uns das bieten? Wieso zeigen wir nicht endlich mal einen Funken Mut, Entschlossenheit und spontane Einsatzbereitschaft, um diesen neuen Rassendreck sofort im Keim zu ersticken? Schluss mit der Rassentrennung im Museum Zeche Zollern!

Nie wieder Faschismus in Deutschland! Das gilt für auch für den neuen bunten Faschismus von links!

