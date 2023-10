„Heute möchte ich mich mit der größten deutschen Reizfigur der Gegenwart beschäftigen, mit dem Mann aus dem Giftschrank. Mit jenem Politiker, dessen Name man gar nicht mehr aussprechen darf, ohne gleich in den Beobachtungsraum des deutschen Verfassungsschutzes mutmaßlich gerückt zu werden. Sozusagen der Lord Voldemort der deutschen Politik. Sie haben es längst erraten, von wem die Rede ist – es ist Björn Höcke aus Thüringen. Wenn sein Name raunend geäußert wird, dann geht den Kritikern schon ein Schauer des Entsetzens über den Rücken. Das Blut gefriert uns in den Adern oder soll uns in den Adern gefrieren. Also höchste Zeit, dass man hier mal einen nicht abergläubischen, einen nicht obskurantistischen Blick, eine nüchterne Perspektive in Anschlag bringt, um diesen Politiker einzuordnen…“ (Weiter oben im „Weltwoche Spezial“-Video von Roger Köppel).

