Endlich mal wieder herzhaft lachen auf Kosten der Antifa: In Kerpen bei Köln kitzelte der AfD-Bundestagsabgeordnete Roger Beckamp auf seine unnachahmliche Art erneut den linksextremen Brüllaffen unterm schwarzen Hoodie hervor.

Da half auch keine noch so demokratische Maskerade der sonstigen Anwesenden an diesem spätherbstlichen Abend. Die militante Antifa zeigte wieder ihr wahres Gesicht, was dieses Mal auch noch ein ziemlich einfältiges war. Doch was offensichtlich an IQ fehlte, wurde allemal durch Dezibel wettgemacht.

Vorhang auf, Kamera läuft! Willkommen im rheinischen Provinz-Antifa-Theater – mit weiteren Vorstellungen in Planung, da Roger Beckamp seine laufende Tour mit öffentlich beworbenen Bürgerdialogveranstaltungen in den nächsten Monaten in ganz NRW fortsetzen wird.

