Die große Unzufriedenheit der deutschen Bauern Ende 2023 löste eine Reihe von Demonstrationen im ganzen Land aus. Die Regierung schaffte es damals, die öffentliche Aufmerksamkeit abzulenken und diese Proteste zu relativieren. „Ich hoffe, dass sich endlich auch andere Interessengruppen gegen die absurde Politik der Ampelkoalition stellen und die Rechte der Bürger stärker verteidigen“, sagt der AfD-Europaabgeordnete Markus Buchheit im Interview*.

Wie interpretieren Sie die Ergebnisse der drei Ost-Landtagswahlen im September?

MARKUS BUCHHEIT: Die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg haben überdeutlich gezeigt, dass sich immer mehr Menschen in Deutschland eine fundamentale Änderung in der Politik wünschen. Dennoch versuchen die Altparteien durch inhaltlich absurde Koalitionen die AfD von Regierungsbeteiligungen und sogar von wichtigen parlamentarischen Funktionen auszuschließen. Eine argumentative Grundlage, die dies rechtfertigen könnte, gibt es nicht. Vielmehr wirft es ein bezeichnendes Licht auf das Demokratieverständnis der Altparteien und darauf, wie sehr sie den Wählerwillen achten.

Könnte das Spiel der prinzipienlosen Koalitionsbildung mit dem Ziel, die AfD aus dem politischen Spiel auszuschließen, auf Dauer sinnlos sein?

Eine erste wichtige Hürde ist es, in möglichst vielen Parlamenten eine Sperrminorität zu erreichen. Dann werden die Altparteien nicht umhinkommen, mit der AfD zu sprechen und Kompromisse einzugehen. Auf kommunaler Ebene ist das ohnehin schon längst so. Erst kürzlich wurde beispielsweise in Bautzen ein AfD-Mann mit 20 Stimmen mehr gewählt als die dortige AfD-Fraktion Mitglieder hat.

Waren die drei Wahlen auch eine Art Referendum für oder gegen Russland, für oder gegen russisches Gas, also für oder gegen Deindustrialisierung des Landes?

Aus meiner Sicht ging es bei diesen Wahlen nicht ausschließlich um die Frage für oder gegen Russland. Die politisch verursachte Deindustrialisierung ist sicher ein Aspekt für Wahlentscheidungen gewesen. Insgesamt geht es aber um eine immer offensichtlicher werdende falsche Politik, die von der Masseneinwanderung über die absurde Energie- und Verkehrswende bis hin zu Ideologieprojekten wie dem Gender-Mainstreaming reicht, das ebenfalls von vielen Menschen abgelehnt wird. Die AfD ist die einzige Partei, die hieran wahrnehmbare Kritik übt, solide Argumente und Lösungen aufweist. Das wissen offensichtlich immer mehr Wähler zu schätzen.

Welchen Preis zahlt Deutschland für seine irrationale Haltung im Ukraine-Konflikt?

Ich würde die Haltung der deutschen Außenpolitik nicht als irrational, wohl aber als falsch bezeichnen. Deutschland gehört zu den Sanktionsverlierern und Vertreter Deutschlands haben bis hin zur deutschen Außenministerin rhetorisch den Konflikt immer wieder befeuert. Es wäre klüger, auf einen baldigen Frieden hinzuwirken.

Welche Sorgen umtreiben die Menschen in Deutschland Ihrer Meinung nach derzeit am meisten?

Es gibt hierzu verschiedene Erhebungen, die zwar unterschiedliche Zahlen ausweisen, im Kern aber die gleichen Aussagen treffen. Die meisten Menschen in Deutschland sorgen sich aufgrund von Inflation und damit einhergehenden steigenden Lebenshaltungskosten, Masseneinwanderung, Armut und so weiter. Auch die Angst vor militärischen Konflikten spielt eine Rolle.

Wenn die Politik nicht korrigiert wird, könnte die Regierungskoalition dann bald wieder mit den Protesten unzufriedener Bürger konfrontiert werden?

Mit den großen Bauerndemonstrationen im ganzen Land Ende 2023 kam es bereits zu heftigen Protesten. Nur durch einen Propaganda-Coup ist es der Regierung gelungen, davon abzulenken. Ich hoffe, dass auch andere Interessengruppen endlich gegen die absurde Ampel-Politik aufstehen und ihre Rechte als Bürger stärker wahrnehmen. Das politische Establishment wird das dann vermutlich wieder als Extremismus bezeichnen. Ich nenne es demokratische Teilhabe.

Nicht nur die drei Landtagswahlen in Deutschland, sondern auch die Nationalratswahl in Österreich am 29. September haben die patriotischen Parteien gestärkt. Wie lange kann diese Tatsache ignoriert werden?

Meine Befürchtung ist, dass die etablierten Parteien und die Mehrheit der linken Journalisten diese Tatsache so lange wie möglich versuchen werden zu ignorieren. In einigen Ländern gibt es aber bereits ein Einlenken. So wollen beispielsweise die Niederlande stärker abschieben, auch Dänemark hat die Migrationspolitik verändert, Polen möchte sogar ganz blocken. Setzt sich diese Politik in der Mehrheit der europäischen Staaten durch, wird das auch Auswirkungen auf die anderen Staaten haben.

Im Europäischen Parlament ist die AfD Teil der Fraktion ESN, die sich für die Wahrung nationaler Werte und der Souveränität einsetzt. Wie einflussreich ist diese neue Fraktion?

Natürlich ist es effektiver, in großen Fraktionen zu arbeiten. Aber wir haben auch als verhältnismäßig kleine Fraktion zahlreiche Möglichkeiten, wirksam in den politischen Entscheidungsprozess einzugreifen. Wir wollen weniger Rechte für Brüssel und wieder mehr Rechte für die Nationalstaaten. Daran arbeiten wir.

Wie relevant sind die Alternativen Medien für die Verwirklichung dieser Ziele?

Aus meiner Sicht ist eine der wesentlichen Aufgaben, eine stabile Gegenöffentlichkeit herzustellen. Nur so werden wir uns gegen die Übergriffigkeiten des politischen Establishments samt des vorgelagerten Mediennetzwerks wirksam zur Wehr setzen können. Wir müssen es schaffen, dass der Bürger unsere Positionen aus erster Hand oder fair dargestellt und nicht durch den manipulativen Filter der Systemmedien erfährt.

*Dieser Beitrag erschien im Original auf dem serbischen Portal „Eagleeyeexplore“

