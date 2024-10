Von RAINER K. KÄMPF | Nachdem es am Wochenende noch so ausgesehen hatte, als würde das BSW ein fragwürdiges Bündnis mit CDU und SPD vor die Wand fahren, einigten sich die Thüringer am Montag mit einem Kompromiss, der aus Sicht gestandener BSW-Wähler keiner sein mag. Schwammige, wenig aussagende Sprechblasen, ein politisches Placebo.

Ergebnis eines Duells im Hintergrund zwischen Sahra Wagenknecht und Katja Wolf. Nun kann ich mir gut vorstellen, dass mit dem Wechsel der Eisenacher Oberbürgermeisterin zum BSW bei Sahra Bauchgrimmen (thüringisch: Wanstrammeln) aufkam. Zurecht, wie wir feststellen.

Die Wölfin ließ sich (bis jetzt) nicht domestizieren, setzte sich durch und Wagenknecht blieb nichts weiter übrig, als klein beizugeben. Fundamentales Beharren auf ursprünglichen BSW-Forderungen hätte die kommende dunkelrote Koalition im Keim erstickt.

Die anstehenden Koalitionsverhandlungen könnten eventuell noch für Unterhaltung sorgen, da zu vermuten ist, dass Katja Wolf, getragen durch den Erfolg des Etappensieges, mit CDU-Mettbrötchen Mario Voigt Pingpong spielt und er wie ein Frettchen durch den Steigerwald purzelt.

Mal sehen, wer dann Thüringen regiert. Voigt sollte zu denken geben, wie unelegant sein künftiger Vorgänger entsorgt wurde. Eine schwierige Konstellation. Kriecht er Katja unter den Rock, hat er Sahra am Hacken. Eine bedrückende Aussicht. Das steht er nie und nimmer durch.

Sind sich beide dann einig, macht er den Bodo.

De facto ist es doch so, dass beide Parteien, CDU und BSW, im Auswahlverfahren darüber entscheiden, wer eine darauffolgende AfD-Regierung toleriert. Nein, die SPD habe ich nicht vergessen, bin aber der Meinung, dass die vor sich hinsiechende Vereinigung nur dazu dient, das Feld mit ein paar Statisten aufzuhübschen.

Für die Namensgeberin des BSW dürfte die Zeit bis zur Bundestagswahl aufregend und nervenzehrend werden. Mutiert ihr Bündnis tatsächlich in Sachen Prozenthandel zu einer FDP 2.0, würde es schneller verschwinden, als es auftauchte. Der eventuelle Erfolg auf Bundesebene wird kaum durch Anschmiegsamkeit erreicht. Der Erfolg liegt in der Wahrnehmbarkeit. Eckig, kantig und einzigartig. Das gilt übrigens für alle Parteien. Hegt Eure Polterköpfe nicht ein, sondern pflegt sie und gebt ihnen die ganz lange Leine. Trump hat Erfolg, weil er Trump ist.

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.

Like