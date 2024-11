Von CONNY AXEL MEIER | Um es gleich vorweg zu nehmen: Ja, es ist bitter notwendig! Die Ampel, die nie richtig funktionierte, schaffte es nicht, einen vernünftigen Staatshaushalt auf die Beine zu stellen. Jetzt hat sie sich selber den Strom abgestellt und wartet darauf, dass der Wahlmichel sie abholt. Die CDU/CSU verfährt nach dem Motto: Lieber gar nicht regieren, als Beifall von der falschen Seite, der AfD zu erhalten. Alle Räder stehen still, weil Friedrich Merz das will.

Wollte Merz wirklich beweisen, dass er regieren kann, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Er hätte vermutlich eine Mehrheit im Bundestag, um entscheidende Versäumnisse der Ampel zu reparieren. Er könnte die Grenzen schließen. Er könnte die illegale Einwanderung stoppen und die Ausreisepflichtigen außer Landes bringen. Er könnte die Asylantenheime schließen und für Asylbewerber das „Bürgergeld“ durch Sachleistungen ersetzen. Er könnte eine Haushaltssperre verfügen und das sinnlose Verprassen von Steuergeld in alle Welt beenden. Er könnte die Verschwendung von Geld, das nicht vorhanden ist (Stichwort Sondervermögen), in das Fass ohne Boden, die Ukraine, zurückfahren und die ukrainischen Kriegsflüchtlinge zur Aufnahme einer Arbeit verpflichten, um sich selbst zu versorgen. Andere Länder wie Ungarn machen es so. Klimaschutzprojekte in China und Radwege in Peru braucht es ebenso wenig wie kostspielige Energiewende-Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Das alles könnte die Opposition im Bundestag mit bürgerlicher Mehrheit aus CDU/CSU, AfD und FDP theoretisch in Gesetze gießen, wenn Merz das nur wollte. Will er aber nicht.

Das ist Arbeitsverweigerung! Die Brandmauer ist ihm wichtiger als das Wohlergehen des Landes. Also wird bis zum 23. Februar 2025 im Bundestag die Türe abgeschlossen und das Schild „Außer Betrieb“ angebracht. Nur die geplanten Verfassungsänderungen zum künftigen Schutz der Regierung vor der AfD sollen schnell noch unter Dach und Fach gebracht werden. Kein Verfassungsrichter soll ins Amt kommen, der nicht die AfD abgrundtief hasst. Alle Abgeordneten erhalten trotz ihrer von Merz künstlich erzeugten Arbeitslosigkeit weiterhin alle Bezüge und Kosten bis ins Frühjahr.

Wir bräuchten eine unabhängige Stelle zur Kontrolle von öffentlichen Ausgaben, die diesen Unfug beendet und nicht nur fallbezogen dokumentiert, wie der Bundesrechnungshof. Donald Trump als frisch gewählter Präsident der Vereinigten Staaten macht es vor. Er ernannte die Unternehmer Elon Musk und Vivek Ramaswamy zu Leitern einer neu zu schaffenden Behörde, des „Departments of Government Efficiency“ (D.O.G.E., Ministerium für Regierungseffizienz). Also noch eine Behörde statt Abbau vom Behörden-Dschungel? Ja. Diese beiden, Musk und Ramaswamy, haben selbst so viel Geld, dass es schwer möglich sein wird, diese zu bestechen. Elon Musk hat angekündigt, die Staatsausgaben, die derzeit bei sechs Billionen Dollar liegen, um ein Drittel auf vier Billionen zu senken. Trump traut es ihnen zu und viele Amerikaner ebenso. Elon Musk will von 428 Bundesbehörden nur maximal 99 behalten und den Rest schließen.

Das wäre es doch: Eine AfD-Regierung, die drei von vier Behörden überflüssig macht und damit den Steuerzahler massiv entlastet. Das geht nicht? Doch, es geht. Die Staatsquote am Brutto-Inlandsprodukt lag im Jahr 2021 bei 50,9 Prozent. 1980 lag diese im damals noch funktionierenden, flächenmäßig größeren Deutschland bei 11,3 Prozent. Im Nachkriegsjahr 1950 lag die Quote bei 27,4 Prozent (BRD). Damals funktionierten die Behörden und Ämter. Schulen und Rathäuser verfielen nicht und Brücken stürzten nicht ein. Die kaiserliche Marine, des Kaisers Wilhelm II Prestige-Objekt, wurde durch die Schaumwein-Steuer, also durch die damalige Oberschicht, bezahlt. Die Flotte gibt es schon lange nicht mehr. Die Sektsteuer blieb bis heute erhalten, genauso wie der „Soli“. Kein Wunder, dass jeder verdiente Euro zur Hälfte an den Staat geht.

Nun könnte man nachdenken, welche Behörden überflüssig sind und abgeschafft werden können. Da fällt manch einem als erstes das Bundesamt für Verfassungsschutz ein. Diese Behörde, einmalig in der EU, gibt Steuergeld dafür aus, den Steuerzahler zu überwachen, dass er bei Wahlen sein Kreuz an der richtigen Stelle, nämlich bei einer Partei des ökosozialistischen Parteienkartells macht. Wer etwa trotzdem die AfD wählt und das öffentlich macht, der muss aufpassen, das seine Mietwohnung, sein Arbeitsplatz und sein Bankkonto nicht gekündigt werden.

Da trifft es sich sicher gut, dass der Präsident dieser Schnüffelbehörde mit etwa 4000 hauptamtlichen Spitzeln, Thomas Haldenwang, tatsächlich vorhat, nahtlos als CDU-Abgeordneter in den Bundestag zu wechseln. Soviel zu angeblicher Neutralität der Behörde. Nachdem er an seinem Auftrag gescheitert ist, die AfD klein zu halten und sie in den Umfragen seit 2021 von knapp zehn Prozent auf derzeit knapp 20 Prozent gestiegen ist, braucht er eine neue Aufgabe, die sein Versagen verschleiert. Mit der beabsichtigten Hochstufung der AfD zu „gesichert rechtsextrem“ ist er durch den Ampel-Crash zeitlich in Verzug geraten und sein vielköpfiger Agenten-Apparat hat es nicht geschafft, ihr lange angekündigtes „Gutachten“ zu vollenden.

Eine gute Nachricht ist, dass der CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz, der sein Direktmandat an den AfD-Bewerber Mike Moncsek verloren hat, nicht mehr kandidieren wird. Es war eben dieser Wanderwitz, der die letzten drei Jahren erfolglos versucht hat, bei den Bundestagsabgeordneten für ein Verbotsverfahren gegen die AfD beim Bundesverfassungsgericht zu werben. Das ist so peinlich, dass es weh tut. Ob er mit seinen zahlreichen Mitarbeitern noch etwas anderes gemacht hat, als bei den Kollegen Unterschriften gegen die AfD zu sammeln, ist nicht bekannt.

Es bleibt den Lesern überlassen, welche Behörden sonst noch überflüssig sind oder verkleinert werden könnten. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Man denke da nur an das Bundesfamilienministerium, das nur Geld kostet, aber für klassische Familien überhaupt nichts tut. Bestenfalls kümmert es sich um die Finanzierung des „Kampfes gegen Rechts“, linksextremer AntiFa-Terroristen, also Steuergeldverschwendung zu Lasten des Normalbürgers.

Das Bundesbildungsministerium kümmert sich um die ökosozialistische Erziehung des Nachwuchses und der linksgrünen Indoktrination, obwohl das Bildungswesen Ländersache ist und der Beutelsbacher Konsens zur Neutralität im Bildungswesen theoretisch immer noch gilt. Aber zur „Rettung der Demokratie“ und zur Rettung des „Klimas“ braucht man sich angeblich nicht mehr an Regeln halten. Lieber gestattet man in den Kindergärten LGTBQ-Propaganda für Geschlechtsumwandlungen und an den öffentlichen Schulen bekopftuchte Lehrerinnen und Gebetsräume für den Dschihadisten-Nachwuchs.

Es wäre in jedem Fall eine Verschlankung der Regierung und der Behörden angesagt. Dass sie mit dem Kriegstreiber Friedrich Merz als Bundeskanzler stattfinden wird, ist so gut wie ausgeschlossen. Ein notwendiges Ministerium für Regierungs-Effizienz liegt in Deutschland in weiter Ferne. Leider!

Conny Axel Meier (geb. 1956) betätigt sich seit über 20 Jahren als Publizist, Menschenrechtsaktivist und Islamaufklärer. Seit 2004 war er Schriftführer im „Bundesverband der Bürgerbewegungen“ (BDB). 2006 gehörte er zu den ersten Mitgliedern von „Pax Europa“. 2008 war er maßgeblich beteiligt an der Fusion der beiden Vereine zur „Bürgerbewegung PAX EUROPA“ (BPE) und wurde bis 2016 deren erster hauptamtlicher Bundesgeschäftsführer. 2019 zog er mit seiner Ehefrau ins politische Exil nach Ungarn und schreibt von dort regelmäßig für PI-NEWS.

