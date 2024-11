Von WOLFGANG HÜBNER | Der überragende Wahlsieg von Donald Trump und seiner MAGA-Bewegung kann das Todesurteil für eine EU sein, die sich gegen jede Vernunft und gegen die wirklichen Interessen ihrer Völker als angloamerikanischer Vasall in das ukrainische Unglück gestürzt hat. Im Augenblick von Trumps Triumph gleicht die EU einem politischen Armenhaus: In Frankreich eine nichtgewählte Notregierung mit dem stark lädierten Präsidenten Macron; in Deutschland die geplatzte Ampel mit ideenlosem Alternativpersonal; in Spanien eine politische Klasse im Überschwemmungsschlamm; in Polen Ernüchterung über die Bandera-Nationalisten im Nachbarland; in Italien wird sich die rechte Meloni blitzschnell dem neuen starken Mann an die Siegerbrust schmeißen.

Und in dem jüngst noch so NATO-begeisterten Schweden und Finnland dürften die Nordländer spätestens nach Beendigung des Ukrainekrieges erkennen, dass hysterische Russenfurcht eine ganz schlechte Entscheidung war. Fehlt noch das aus der EU ausgestiegene Klein-Britannien, das schon lange nicht mehr groß ist: In Rekordzeit sind die Wahlsieger der Labour-Partei in den Popularitätskeller gerutscht – der wildeste Kläffer gegen den russischen Bären jault nur noch kläglich. Viel anders wird es auch den Balten-Zwergen nicht ergehen, die sich im NATO-Rudel so stark gefühlt haben.

Derweil wird die EU von einer nie gewählten, in Deutschland mehrfach als unfähig durchschauten Ursula von der Leyen präsidiert, die nur allzu gerne Moskau ruiniert und Putin hinweggefegt gesehen hätte. Nun muss sie (und die gesamte EU) erkennen, dass unter den neuen Umständen niemand so fehl am Platz ist wie diese eiskalte Kriegerin, die den einzigen EU-Staatsmann von Format und echter demokratischer Legitimation, Viktor Orban in Ungarn, mit hemmungsloser Verachtung ins Abseits drängen wollte. Wenn die EU überleben will, dann muss sie diese Kommissionspräsidentin samt ihrem „Green Deal“-Irrsinn schleunigst loswerden.

Gelingt das nicht, dürften die Fliehkräfte in der EU übermächtig werden. Dann werden sich einzelne Staaten zu retten versuchen, indem sie sowohl zu den USA als auch zu Russland, China und Indien einträgliche Beziehungen suchen und auf die Brüsseler Diktatur pfeifen. Welche Rolle Deutschland in diesen kommenden Stürmen spielen wird? Ich denke darüber lieber nicht nach, der dunkle November ist schon deprimierend genug.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

