Wer Mitglied der AfD ist, darf in der evangelischen Kirche Mitteldeutschlands keine Leitungsämter mehr ausüben. Damit ist die Übernahme eines Amtes im Gemeindekirchenrat oder an einer anderen Leitungsstelle für Mitglieder der Partei ausgeschlossen. Das erklärte laut WELT Landesbischof Friedrich Kramer zur Eröffnung der Herbstsynode der EKM in Erfurt.

Zur Begründung führte er an, dass die AfD „menschenverachtende, fremdenfeindliche und antikirchliche Positionen“ vertrete.

Der Ausschluss von Menschen aus dem gesellschaftlichen Leben aufgrund politischer Überzeugungen muss – besonders in Deutschland – auf seine Begründung hin hinterfragt werden. Von daher wollen wir von Landesbischof Kramer genauer wissen:

Welche Positionen der AfD sind menschenverachtend?

Welche Positionen sind fremdenfeindlich?

Und welche antikirchlich?

Bitte schreiben Sie, Herr Landesbischof Kramer, uns das in einer Stellungnahme. Wie bei PI-NEWS üblich werden wir diese Stellungnahme bis zu einer Länge von zwei Seiten ungekürzt und unverändert bei uns veröffentlichen.

Es sollte in Ihrem Interesse sein, solch ein von Ihnen vertretenes Verfahren in seiner Begründung transparent zu machen und diskutieren zu lassen. Das wird bei uns geschehen. Eine weitere Replik darauf stellen wir Ihnen ebenfalls in Aussicht.

(Einen Hinweis auf diesen PI-NEWS-Artikel haben wir zusammen mit der Veröffentlichung an Bischof Kramer verschickt)

Like