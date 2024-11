Von M. SATTLER | Die Sorge vor einem Bürgerkrieg zwischen Immigrierten und Indigenen als Ergebnis der Umvolkungspolitik zählt für viele Menschen zu den Hauptgründen ihres politischen Engagements: „Mord und Totschlag“, wie schon Helmut Schmidt infolge der Massenansiedlung von kulturfremden Ausländern befürchtete, sollen verhindert werden. Die Bundesrepublik Deutschland soll nicht zum Libanon Europas und auch nicht zu einem Jugoslawien 2.0 werden.

Gerade das Beispiel des Libanons, einst die „Schweiz des Orients“, sollte uns allen eine Mahnung sein, dass auch das angeblich so wohlhabende und scheinbar zivilisierte Deutschland nicht gefeit ist gegen die brutale Zerstörungskraft interethnischer Spannungen. Diese Spannungen nehmen in unserem heutigen Vielvölkerstaat der „Bunten Republik“ mit jedem neuen illegalen Ankömmling aus dem Nahen Osten stetig weiter zu.

Man muss politisch blind und taub sehen, um die spürbare Veränderung der politischen Atmosphäre innerhalb Deutschlands insbesondere seit der Immigrationskatastrophe von 2015 nicht wahrzunehmen. Es hilft deshalb auch nicht weiter, die mit der staatlichen Umvolkungspolitik unmittelbar verbundenen Gefahren zu leugnen und dem Thema der wachsenden Binnenkriegsgefahr scheu aus dem Weg zu gehen, darauf hoffend, dass das polyethnische Abenteuer in Deutschland „schon irgendwie gut geht“. Das haben die Menschen im Libanon und in Jugoslawien auch getan, und trotzdem brannten eines Tages ihre Häuser.

Staatliche Umvolkungspolitik und wachsende Binnenkriegsgefahr

Dieser Text will daher keine aus der Luft gegriffene Schwarzmalerei betreiben, sondern auf einige Beobachtungen hinweisen, die der Ansicht des Autors zufolge bereits heute als frühe Anzeichen eines unmittelbaren Einhergehens von staatlicher Umvolkungspolitik und wachsender Binnenkriegsgefahr zu deuten sind.

Bekanntlich kommt es nahezu jeden Tag zu gewalttätigen Angriffen orientalischer und afrikanischer Immigrierter gegen deutsche Indigene: Schläge, Tritte, Vergewaltigungen, Messerattacken, immer wieder lesen wir von Schwerverletzten und Toten. Die Propaganda erzählt uns zur Beruhigung die Geschichte von den „Einzelfällen“, allerdings wird in einem erheblichen Teil der indigenen Bevölkerung jeder neue Angriff zunehmend als weiteres Mosaikstück eines größeren gewalttätigen Gesamtgeschehens wahrgenommen.

Auch wenn die Immigrierten, wie von staatlicher Seite nicht abgestritten wird, generell eine höhere Gewaltneigung mit sich bringen und untereinander ebenfalls in allerlei gewalttätige Rivalitäten verstrickt sind, hat sich bei vielen Indigenen ganz offenbar die Wahrnehmung verfestigt, dass dieses gewalttätige Gesamtgeschehen von einer immer selben Zielgerichtetheit geprägt ist: Immigrierte gegen Indigene. Ob eine solche Zielgerichtetheit tatsächlich statistisch nachweisbar ist – insbesondere die Vergewaltigungen fast ausschließlich indigener Frauen legen dies nahe –, ist politisch umstritten, für die hier betrachtete Gefahrenlage spielt diese Frage aber auch keine wesentliche Rolle. Kriege entstehen niemals aufgrund objektiver Gefahren, sondern weil eine genügend große Anzahl von Menschen eine Gefahrenquelle subjektiv als solche empfindet und sich vor dieser tatsächlichen oder vermeintlichen Gefahrenquelle zu schützen sucht.

„Vorbürgerkrieg“ zwischen Immigrierten und Indigenen

Dass wir uns möglicherweise bereits in einem „Vorbürgerkrieg“ zwischen Immigrierten und Indigenen befinden, wird aufgrund der seit Jahrzehnten zu beobachtenden überproportionalen Gewaltbereitschaft der Immigrierten schon seit der Jahrtausendwende ernsthaft diskutiert, seither haben die ethnischen Spannungen in Deutschland unstrittig weiter zugenommen: Überall, wo Begegnung zwischen Immigrierten und Indigenen stattfindet – Schulhof, Schwimmbad, Bahnhof, Diskothek, Stadtfest – kommt es heute regelmäßig zu fast immer von Seiten der Immigrierten ausgehenden Gewalttaten.

Dennoch sprechen wir noch nicht formell von einem „Krieg“. Dafür gibt es gute Gründe: Mit dem Begriff „Krieg“ verbinden wir eine sehr viel offensichtlichere militärische Auseinandersetzung, die in dieser Form bislang nicht zu erkennen ist. Noch werden auf Seiten der Immigrierten nur Messer eingesetzt, aufgerüstet wird bislang nur die Polizei, und von der Armee ist auf unseren Straßen noch nichts zu sehen. „Krieg“ im landläufigen Wortsinn haben wir also noch nicht in Deutschland.

Andererseits haben wir aber keinen „Frieden“ mehr. Im „Frieden“ zu leben, bedeutet nicht, nahezu jeden Tag in der Zeitung von immer neuen gewalttätigen Angriffen nach dem immer selben ethnischen Täter-Opfer-Muster zu lesen: weit überwiegend in Richtung der Indigenen, höchst selten in Richtung der Immigrierten. Wir haben also noch keinen Krieg, aber, so ungern man diese bittere Wahrheit zur Kenntnis nehmen mag, durchaus eine in Ansätzen bereits gegebene ethnische Frontstellung innerhalb Deutschlands.

Verteidigungsinstinkte werden ausgelöst

Auch wenn die Propagandapresse in ihrem Bemühen, uns zur Selbstberuhigung die heile Welt der „Bunten Republik“ vorzugaukeln, diese Frontstellung nach Kräften zu vertuschen sucht: Die Gefahr, der wir uns alle gegenüber sehen, besteht darin, dass infolge der sich regelmäßig wiederholenden Angriffe seitens der Immigrierten auch bei immer mehr Indigenen die Wahrnehmung eines konfrontativen „Die gegen uns“ und damit zugleich ein „Wir gegen die“ entsteht, sich also die Gestalt annehmende Frontstellung im Bewusstsein weiter verfestigt.

Solche kollektiven Ängste vor als gegnerisch und somit potenziell feindselig wahrgenommenen Gruppierungen lösen dann zwangsläufig Verteidigungsinstinkte aus: Man tut sich zusammen, sucht nach Ausweichmöglichkeiten, auch legalen Selbstverteidigungswaffen, und trägt dadurch zu einer Eskalationsspirale bei, die sich auf beiden Seiten immer höher schaukelt. Diese Instinkte kennen wir bereits aus eigener Erfahrung, wenn wir uns im Sommer gegen einen Besuch im umgevolkten Schwimmbad entscheiden oder im Internet nach Pfefferspray suchen. Das genannte Verteidigungsverhalten ist also keine graue Theorie, sondern in der einen oder anderen Form längst Bestandteil unserer Lebenswelt. Genau dieses gefährliche Zusammenwirken einer aufkeimenden ethnischen Frontstellung und einer sich emporschaukelnden Eskalationsspirale, beginnend mit dem Griff zum Pfefferspray, bildet in letzter Konsequenz seit Jahrhunderten den immer selben auslösenden Mechanismus von Kriegen.

Höhere Ebene der Eskalationsspirale

Dass wir uns heute in Deutschland bereits auf einer höheren Ebene einer solchen Eskalationsspirale befinden, ist nicht zu übersehen: Die Zahl der Angriffe durch Immigrierte steigt stetig an, als natürliche Reaktion darauf nimmt das Angstempfinden innerhalb der indigenen Bevölkerung jedes Jahr zu. Unverkennbar befinden wir uns heute auf der Eskalationsspirale Richtung Krieg, auch dies eine der bitteren Wahrheiten, eine Stufe höher als vor 20 Jahren, als Deutschland, dank weniger Immigrierter, noch sicherer und friedlicher war.

Ob der aktuelle Standort unseres heutigen Vielvölkerstaats auf dieser gefährlichen Eskalationsspirale bereits als „Krieg“ zu bezeichnen ist, oder ob die üblicherweise verwendete Bezeichnung als „Vorbürgerkrieg“ passender erscheint, mag jeder für sich selbst beurteilen. Alle Kriege haben eine längere Vorgeschichte, und wann genau die Vorgeschichte endete und der Krieg im engeren Wortsinn begann, ist im Rückblick meist nur ein Tagesdatum mit eher nebensächlicher Bedeutung für das historische Gesamtgeschehen.

» Morgen: Ist der Bürgerkrieg unausweichlich?

