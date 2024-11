Was haben wir uns gefreut über die Wertschätzung für unsere langjährige Arbeit als Autoren für unser reichweitenstarkes Portal PI-NEWS. Wir sind sehr stolz auf die Leser, die Kommentatoren, die Redaktion und die Kollegen. Danke für die vielen Video-Botschaften, die uns erreicht haben, die wir bis zum Ende dieses Monats sukzessive veröffentlichen. Besonders sind wir dankbar für die vielen großen und kleinen Schenkungen, ohne die ein Portal wie PI-NEWS nicht weitgehend störungsfrei betrieben werden kann.

Heute vor 20 Jahren angefangen als Blog unseres damaligen Gründers Stefan Herre, entwickelte sich PI-NEWS zu einem der großen Player der Gegenöffentlichkeit. Wir, als Autoren, blieben immer am Puls der Zeit und unserer Linie treu. Unsere Texte und Videos richteten sich immer an das von den Mainstreammedien unzureichend informierte Publikum.

Deutschland im Abwärtsstrudel

In einer Zeit, in der wieder Juden auf den öffentlichen Straßen verfolgt werden, wie zuletzt in Amsterdam, ist es notwendig, die Ursache des sich ausbreitenden Judenhass klar zu benennen. Es ist der politische Islam, der zu den unhaltbaren Veränderungen der Gesellschaft führt.

Die Masseneinwanderung kulturinkopatibler Menschenmassen machen den Lesern Sorge, zumal Leib und Leben vieler Bürger immer mehr betroffen sind. Der Bevölkerungsaustausch führt hin zu einer islamischen Despotie, keinesfalls aber zum Erhalt von Freiheit und Demokratie. Die verfehlte Energiewende, die damit verbundene Deindustrialisierung, das absehbare politisch gewollte Ende des individuellen Fahrzeugverkehrs und die hohen Energiepreise führen das Land in einen Abwärtsstrudel, dessen Ende noch nicht absehbar ist. Wohnen wird zum Luxusgut, wenn man selbst für den eigenen Lebensunterhalt und den seiner Familie arbeiten muss.

Wokismus entsolidarisiert die Menschen

Immer weniger mittelständische Leistungsträger müssen eine wachsende, zugewanderte Unterschicht alimentieren und für die ausufernde Bürokratie aufkommen und viele gehen daran zugrunde. Konzerne verlegen ihre Gewinne ins Ausland. Die Arbeitsplätze folgen nach. Eine falsche Ideologie, der Ökosozialismus, lässt die Bürger verarmen und reglementiert ihre Reise-, Wohn- und Essgewohnheiten.

Der „Wokismus“ an Schulen und Universitäten führt zu einer menschenfeindlichen Ideologisierung. Er entsolidarisiert die Menschen untereinander. Wer nicht mit dem linksgrünen Strom schwimmt, wird vor Gericht gezerrt, seines Vermögens und seiner Gesundheit beraubt. Die Zensur unliebsamer Stimmen, die auf den Schmutz hinweisen, werden bestraft, nicht aber diejenigen, die den Schmutz verursachen (Zitat Kurt Tucholsky).

Geldstrafen, Schikanen, Verleumdungen

Der eine oder andere von uns Autoren kann ein Lied davon singen. Verfolgt von Geheimdiensten und Justizbehörden mussten sie Geldstrafen, Schikanen, Verleumdungen durch sogenannte Verfassungsschützer, Propagandamedien und politische Akteure sowie Attentate auf die körperliche Unversehrtheit erdulden. Noch in frischer Erinnerung ist vielen der Terroranschlag des 25-jährigen Afghanen Sulaiman A. auf Michael Stürzenberger und sein Team am 31. Mai in Mannheim.

Manch ein Autor musste aus Sicherheitsgründen ins politische Exil und schreibt von dort aus weiter für PI-NEWS. Trotz aller Widrigkeiten und zunehmenden Verfolgungsdruck von mehreren Seiten werden wir weiterhin den Finger in die Wunden der verfehlten Politik legen und unsere Leser mit Informationen versorgen, die anderweitig unterdrückt oder einseitig behandelt werden. PI-NEWS wird weiterhin dringend gebraucht!

PI-NEWS bleibt auch in Zukunft stabil

In den vergangenen zwanzig Jahren ist viel passiert. PI-NEWS steht heute nicht mehr alleine auf weiter Flur. Viele andere Freien Medien kamen hinzu und verstärken inzwischen den Chor der kritisch denkenden Bürger. Wir, die PI-NEWS-Autoren, sind auch nicht immer in allen Themenbereichen einer Meinung. Ein gewisser Binnenpluralismus innerhalb der Autorenschaft führt manchmal zu Kritik seitens der Leserschaft. Das ist gut so. Kritik wird von uns konstruktiv angenommen. Aber PI-NEWS bleibt auch in Zukunft stabil bei seiner Linie, egal wie stark der Gegenwind auch ist.

Nach Jahren ehrenamtlicher Mitarbeit sagen folgende regelmäßige Autoren und Kolumnisten (in alphabetischer Reihenfolge) Danke für die vielen Glückwünsche:

Linda Amon

Falko Baumgartner

Peter Bartels

Elena Fritz

Prof. Eberhard Hamer

Stefan Herre

Nadine Hoffmann

Hans-Peter Hörner

Wolfgang Hübner

Rainer K. Kämpf

Collin McMahon

Conny Axel Meier

Meinrad Müller

Martin E. Renner

Manfred Rouhs

Michael Stürzenberger

Peter Würdig.

Es bedanken sich weiterhin Autoren, die gelegentlich wertvolle Artikel beisteuern, als auch an manche, die aus Sicherheitsgründen unter Pseudonymen schreiben müssen. Bleiben Sie uns gewogen!

