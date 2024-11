Die letzte Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) in diesem Jahr findet am heutigen Samstag von 12 bis 17 Uhr in Dortmund auf der Katharinentreppe (ca. 100 Meter oberhalb des Ausgangs vom Hauptbahnhof) statt.

Bei frostigen Temperaturen zieht die BPE wohl Bilanz, was sich in diesem bewegten Jahr alles ereignet hat. Vom Anschlag in Mannheim, dem Terror in Solingen und München, vielen weiteren Gewalttaten, Messerattacken und Vergewaltigungen bis hin zum öffentlichen Machtanspruch des Islam durch die Forderung zur Errichtung eines Kalifats in Deutschland.

Aber selbstverständlich werden auch aktuelle Themen und spannende Diskussionen mit dem Publikum nicht zu kurz kommen. Die, die nicht vor Ort mit dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Geschehen live ab 11.45 Uhr auf dem YouTube-Kanal „Augen auf! – 2“ mitzuverfolgen, Kommentare zu schreiben und Kontakte zu Gleichgesinnten oder Andersdenkenden herzustellen.

