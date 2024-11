Von PETER BARTELS | Das Beste kommt zum Schluss: Nach ihrer grandiosen Rede am Mittwoch im Bundestag („natürlich selbst geschrieben“) stellte sich die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel am darauffolgenden Tag dem Schweizer Weltwoche-Chef Roger Köppel zum Interview. Es war die Krönung der AfD-Politikerin. Trotz Köppels „geklöppelter“ Fragen, die fast immer die Alpen rauf und runter brauchen, bis der Herr Chefredaktor endlich zum Gipfel, zur Sache kommt…

Nach sechs Stunden schon 112.495 Aufrufe und über 20.000 Likes: In summa cum laude! Unsereiner fügt „maxima“ hinzu. Es war und ist eine großartige Ergänzung und Erklärung ihrer Abrechnung mit den drei Hampel-Parteien SPD, FDP und GRÜNEN. Es war und ist eine Hinrichtung von Friedrich Merz und seiner Merkel-Partei CDU, der/die immer noch eigensinnig plärrend mit dem Füßchen aufstampft. Der ehemalige (??) „Black Rock“-Vasall, der natürlich mit Taurus-Raketen via Ukraine Stalingrad aus dem Gedächtnis bomben will.

Der neue Scholzomat Merz: „Ich will das nicht …“. „DAS“ist die AfD, die zweitstärkste Stimme im Land, die inzwischen 20 bis 35 Prozent aller, vor allem CDD-Wähler, hat. Und „WAS“ will der befürchtete „Black Rock“-Ex-Gehaltsempfänger nicht? Mit der AfD reden, geschweige denn, sich von ihr womöglich wählen lassen; er grüßt sie nicht mal auf den Gängen des Reichstags. Allein dafür müsste Merzel (69) wieder in die Strafecke des Kindergartens für alte, störrische Männer zurück. Aber das ficht den Sauertopf aus dem Sauerland nicht an, dessen Kriegsgewinnler Black Rock bereits 40 Prozent des kostbaren Landes der Ukraine „gekauft“ hat. Ein Hundsfott, der sich bei einem grün-roten Merz Sorgen um die Scholle der deutschen Bauern macht…

Vor allem durfte Alice Weidel im Köppel-Interview bekräftigen, was sie in ihrer Rede dem erstarrten Plenum im Reichstag für die ersten 100 Tage einer „irgendwann regierenden AfD“ ankündigte:

“Unsere Vision, unser Zukunftsplan der Alternative für Deutschland: Einkommens- und Unternehmenssteuern runter…Keine Verbrenner-Verbote für Autos. Keine Verbote für Gas- und Ölheizung … Aufhebung der CO2-Abgabe … Wiedereinführung der Kernkraft … Abschaffung des Lieferketten-Gesetzes, den totalen Irrsinn für die deutsche Wirtschaft …Migration: Deutschland muß endlich die Grenzen sichern, Deutschland muß endlich die Illegalen zurückweisen …Deutschland muß endlich die ganzen Sozialleistungen an Asylanten und Flüchtlinge streichen und damit alle Pullfaktoren beenden …“

Cut a Long Story Short: Alice Weidel hat im Bundestag die wichtigste (und beste!) Rede der letzten zehn Jahre gehalten (nach einem Tag schon über 600.000 Aufrufe). Und das beste Interview für die Schweizer Weltwoche und Roger Köppel gleich hinterher geschickt … Die Hoffnung stirbt zuletzt: Mögen die Wahlen nicht zum Schattenboxen (Weidel) zweier Rummel-Klopper verkommen. Der Verlierer wäre Deutschland…

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.

Like