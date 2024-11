Von WOLFGANG HÜBNER | Es ist verständlich, dass Friedrich Merz so schnell wie möglich auf Neuwahlen drängt. Schließlich will er endlich deutsche Taurus-Waffen an Selensky liefern. Doch warum auch Alice Weidel und Sahra Wagenknecht dafür sind, den BlackRock-Veteranen im Kanzleramt zu sehen, will sich mir nicht erschließen.

Ist es doch mal ganz erholsam für die Deutschen, ein paar Monate nicht von den bekannten Politdarstellern genervt, sondern von der Ministerialbürokratie verwaltet zu werden. Währenddessen kann keine der sich gegenseitig blockierenden etablierten Parteien mehr größeren Schaden anrichten. In Zeiten wie unseren ist das schon positiv.

Wer lauthals nach baldigen Neuwahlen ruft, sollte sich darüber im Klaren sein: In der Seniorenrepublik wird aller Wahrscheinlichkeit zufolge einer gedämpften Kriegstreiberregierung eine ungehemmt die Militarisierung vorantreibende Führung mit Merz, Kiesewetter und einem Vizekanzler Pistorius folgen.

Kann das Weidel und Wagenknecht egal sein? Nein, natürlich nicht. Doch dann gibt es auch keinen Grund, auf diese Situation ungeduldig zu sein. Die Parteien beider Frauen sollten vielmehr froh sein, sich auf erbittert kontroverse und konfliktreiche Zeiten in Deutschland besser einstellen zu können. Also keine Eile mit der Neuwahl!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner

