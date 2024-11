Von BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA | Die neu errichtete LKW-Sperre vor der Haupt-Synagoge in München symbolisiert die Bedrohung, der Juden in Deutschland, Europa und auch weltweit durch den radikalen Politischen Islam ausgesetzt sind. Die Sicherheitsbehörden in der bayerischen Landeshauptstadt rechnen also mit einem verheerenden Terror-Anschlag durch einen heranrasenden LKW gegen eine jüdische Einrichtung.

Eine ähnliche Gefahr, die auch Christen droht, wie die Festnahme des 17-jährigen türkischen Moslems am 6. November in Elmshorn bei Hamburg zeigt. Auch er wollte mit einem Lastwagen gezielt Menschen töten, vermutlich auf einem Weihnachtsmarkt. Wohl nach dem Vorbild des tunesischen Terror-Moslems Anis Amri am 19. Dezember 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz, der 11 Menschen totfuhr und 67 weitere zum Teil schwer verletzte.

Daher müssen so gut wie alle Weihnachtsmärkte in Deutschland durch sogenannte „Merkel-Poller“ in Beton geschützt werden, denn die Gefahr durch 27.000 radikale und mutmaßlich gewaltbereite Moslems, die den Sicherheitsbehörden bekannt sind, ist latent. Daher jetzt auch die LKW-Sperre vor der Synagoge im Herzen Münchens.

Die Meldungen von brutalen Attacken auf Juden häufen sich. Die gewalttätigen Hetzjagden auf jüdische Fußballfans von Maccabi Tel Aviv am 7. November in Amsterdam erinnerten an schlimme Pogrome in der Nazi-Zeit. Die Israelis wurden von Dutzenden radikaler Moslems, viele mit Palästina-Flaggen, durch die Straßen getrieben, teilweise mit Mopeds, sie wurden geschlagen und mit Feuerwerkskörpern beschossen. 30 Juden wurden verletzt, ein halbes Dutzend davon schwer, drei wurden zeitweise vermisst. 62 Moslems wurden festgenommen. Die israelische Regierung musste ihre Landsleute mit drei Rettungsfliegern in die Heimat zurückbringen.

Nur fünf Tage später kam es in Amsterdam zu weiteren aggressiven Demonstrationen, bei denen Hass-Parolen gegen Israel und Juden skandiert wurden. Eine Straßenbahn wurde bei den Krawallen abgefackelt.

Zwei Tage danach ging es in Paris weiter. Vor dem Länderspiel Frankreich gegen Israel marschierten 8000 radikale Moslems in Richtung eines jüdischen Kongresses, es kam zu Flaschenwürfen und Pyro-Attacken auf die Polizei. Das Stadion musste mit 4000 Polizisten gesichert werden, im Stade de France befanden sich 2600 Sicherheitskräfte und die Anti-Terroreinheit RAID („Recherche Assistance Intervention Dissuasion“) war rund um die Spielstätte im Einsatz. Eine Spezialeinheit der Polizei schützte die israelische Nationalmannschaft. Palästinensische Fahnen waren am vergangenen Donnerstag in der Innenstadt von Paris eigentlich verboten, aber darüber setzten sich die Demonstranten hinweg. „Tausende Judenhasser marschieren durch Paris“, titelt die BILD-Zeitung.

Aktuell ruft die Hamas zu Belagerungen von Botschaften des „zionistischen Gebildes sowie dessen unterstützenden Staaten“ auf. Konkret genannt wurden US-amerikanische, französische, britische und deutsche Botschaften. Das Bundeskriminalamt warnt, dass es zu Besetzungen von Botschaften kommen könne.

Mitte Oktober wurde ein geplanter Terror-Anschlag gegen die israelische Botschaft in Berlin vereitelt. Ein abgelehnter libyscher Asylbewerber, Anhänger des „Islamischen Staates“, wollte die Botschaft mit Schusswaffen angreifen.

So wie es am 5. September in München geschah, dem 52. Jahrestag des Attentats palästinensischer Terroristen auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen in München. Der bosnische radikale Moslem Emra I., ebenfalls Anhänger des IS, schoss mit einer Repetierbüchse, auf der ein Bajonett aufgesetzt war, beim israelischen Generalkonsulat um sich.

An diesem Wochenende gibt es auch mutmaßliche Anschlagsplanungen auf das „Full Moon“-Fest in Thailand, bei dem gerne Israelis feiern, weswegen die deutsche Botschaft in Bangkok jetzt eine offizielle Reisewarnung ausgesprochen hat.

All diese Ereignisse zeichnen ein deutliches Bild: mit dem Vorwand des Nahost-Krieges werden pauschal alle Juden zur Zielscheibe von radikalen Moslems. Hinter dieser irrational anmutenden Einstellung und dem hochaggressiven Verhalten fanatisierter Moslems steckt System und eine Ideologie – die des Politischen Islams.

Wenn diese totalitäre politische Ideologie nicht endlich umfassend öffentlich analysiert wird, kann man Gewalt und Terror niemals in den Griff bekommen. Denn die regierenden Politiker doktern immer nur an den Symptomen herum und nehmen so gut wie nie die Ursache des Problems ins Visier. Im Fall des um sich greifenden moslemischen Judenhasses ist es die Feindseligkeit des Politischen Islams gegen Juden. Weitere Einzelheiten im Artikel auf der Homepage der Bürgerbewegung PAX EUROPA..

Like