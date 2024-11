Von WOLFGANG HÜBNER | In der vergangenen Woche hat es bedeutende politische Veränderungen gegeben. Sie werden Auswirkungen nicht nur in den USA und Deutschland haben, sondern auch welt- und europapolitisch. Was aber weder neues Führungspersonal in Washington noch Berlin von heute auf morgen verändern kann, sind gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Fakten in ihren jeweiligen Staaten. Diese Fakten sind nicht erst in der letzten Wahlperiode entstanden und werden sich auch in der nächsten Wahlperiode nicht grundlegend anders gestalten lassen.

In den USA bleiben – ob unter Joe Biden oder Donald Trump – zwei zentrale Probleme: Die weitgehende Deindustrialisierung samt dem viel zu hohen Anteil des Dienstleistungsbereichs sowie die astronomische Verschuldung sowohl des Staates als auch großer Teile der Bevölkerung samt der Abhängigkeit von der bröckelnden Dominanz des Dollars für die Weltmachtrolle. Trump hat versprochen, gerade die Dollar-Dominanz mit allen Mitteln zu verteidigen. Aber er hat auch versprochen, Kriege zu beenden statt welche zu beginnen.

Es wird schon im Fall des Ukraine-Krieges schwer genug werden, dieses Versprechen einzulösen. Wie Trump jedoch trotz der US-Verschuldung den BRICS-Staaten und dem globalen Süden ohne militärische Interventionen weiter die Dollar-Herrschaft aufzwingen will, ist mehr als unklar. Reindustrialisierung wie Abkehr von einer „Finanzwirtschaft“, die keine echten Werte, aber noch mehr Milliardäre produziert, sind zwar notwendige, aber auch waghalsige Langstreckenaufgaben, die noch mehrere Präsidenten nach Trump beschäftigen werden.

In Deutschland sieht es für die künftige Regierung, höchstwahrscheinlich eine widersprüchliche Koalition, nicht einfacher aus. Das demografische Problem, nämlich die eklatante Überalterung der Deutschen und die unzureichende Geburtenrate, findet der nächste Kanzler ebenso unveränderbar vor wie das ungeheuer kostspielige Scheitern der Energiewende, an dem alle Parteien außer der AfD beteiligt waren und bleiben. Doch das sind nur die spektakulärsten Fakten, die Deutschland herausfordern. Der Wechsel des einen ratlos gescheiterten zum anderen nicht minder ratlosen politischen Personal lässt wenig Positives erhoffen.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

Like