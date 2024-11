Von JONNY CHILL | Am 23. Februar soll in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt werden. Union und SPD haben sich darauf geeinigt.

Nach dem Bruch der Ampel-Koalition stellt Scholz am 16. Dezember die Vertrauensfrage. Am 27. Dezember wird das Parlament aufgelöst. Die CDU macht ausnahmsweise etwas richtig und blockiert bis dahin alle Tagesordnungen der SPD und Grünen im Bundestag, was bedeutet, dass die Sozialisten bis Ende Februar keinen weiteren Schaden für unser Land anrichten können.

Was aber bedeutet das für die AfD?

In den aktuellen Umfragen steht die AfD bei 19,5 Prozent. Die einzig vorstellbare Koalition mit AfD-Beteiligung wäre:

• CDU/CSU + AfD: 52,0 Prozent (327 Sitze)

Tatsächlich wird aber eine der beiden folgenden Koalitionen für die nächsten vier Jahre unser Land zugrunde richten, denn auch bei einer vorgezogenen Neuwahl beginnt eine vierjährige Legislaturperiode.

• CDU/CSU + SPD + FDP: 53,0 Prozent (334 Sitze)

• CDU/CSU + GRÜNE + SPD: 59,5 Prozent (375 Sitze)

Die AfD wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Sitze im Vergleich zur letzten Bundestagswahl (10,3 Prozent) verdoppeln. Mit jedem zusätzlichen Sitz ist die einzig echte Volkspartei lauter und schwerer zu ignorieren. Je größer die AfD im Bundestag, desto schwieriger wird das Aufrechterhalten der Brandmauer.

Ebenso wichtig ist, dass mit jedem weiteren Sitz den Altparteien enorme Finanzmittel aus den Händen genommen und in das patriotische Lager fließen. An jedem Bundestagsparlamentarier hängen durchschnittlich sieben weitere Angestellte, die durch Steuermittel finanziert werden. Deshalb müssen wir ab heute für die AfD und für unser Land um jeden einzelnen Sitz im Bundestag kämpfen.

Hier ist Ihr Aktionsplan bis Ende Februar:

1. Kontaktieren Sie noch diese Woche Ihren AfD-Kreisverband

Viele Kreisverbände haben eigene Web- oder Facebookseiten. Wenn Sie diese nicht finden, erhalten Sie die Kontaktdaten von Ihrem AfD-Landesverband:

• Bayern: https://afdbayern.de/

• Berlin: https://afd.berlin/

• Brandenburg: https://afd-brandenburg.de/

• Bremen: https://afd-bremen.de/

• Hamburg: https://afd-hamburg.de/

• Hessen: https://afd-hessen.de/

• Mecklenburg-Vorpommern: https://afd-mv.de/

• Niedersachsen: https://afd-niedersachsen.de/

• Nordrhein-Westfalen: https://afd.nrw/

• Rheinland-Pfalz: https://afd-rlp.de/

• Saarland: https://afd-saarland.de/

• Sachsen: https://afdsachsen.de/

• Sachsen-Anhalt: https://afd-lsa.de/

• Schleswig-Holstein: https://afd-sh.de/

• Thüringen: https://afd-thueringen.de/

2. Bieten Sie Ihre Unterstützung an

Ein AfD-Kreisverband besteht meist aus deutlich unter 100 Mitgliedern. Viele dieser Mitglieder sind stille, zahlende Mitglieder, und oft ist nur eine Handvoll aktiv auf Wahlkampfständen, beim Plakataufhängen oder beim Flyer verteilen. Es ist absolut üblich, dass Sympathisanten, die oft aus beruflichen oder anderen Gründen keine Parteimitglieder sein können, Unterstützung leisten. Jeder Einzelne, der zusätzlich beim Aufhängen von Plakaten und Verteilen von Flyern hilft, macht in dieser Region einen echten Unterschied!

3. Besuchen Sie die AfD-Veranstaltungen Ihres Kreisverbandes

Jeder Kreisverband veranstaltet alle paar Wochen einen Stammtisch. Auf diesen werden aktuelle Termine bekannt gegeben, besprochen, was zwischenzeitlich geleistet wurde, und wo noch Unterstützung benötigt wird. Zusätzlich verbringt man einen lustigen Abend unter gleichgesinnten Patrioten.

Kreisverbände veranstalten oft auch Bürgerdialoge, bei denen Landtags- und Bundestagsabgeordnete Vorträge zu unterschiedlichen Themen halten. Hier hat man Top-AfD-Politiker zum Anfassen. Besuchen Sie diese Veranstaltungen. Über die Teilnehmerzahl berichtet die ortsansässige Presse, und neugierige Bürger werden eher überzeugt, wenn sie auf einer gut besuchten Veranstaltung sind.

4. Nehmen Sie an den Wahlkampfständen teil

Ein guter Kreisverband macht in Wahlkampfzeiten mindestens alle zwei Wochen einen Wahlkampfstand. Dies ist sehr arbeitsintensiv. Bieten Sie an, beim Auf- und Abbau und beim Bürgergespräch zu helfen. Ein gut besetzter Wahlkampfstand zieht mehr Bürger ins Gespräch.

5. Werden Sie Mitglied der AfD oder spenden Sie

Bei einer Internetpartei wie der AfD geht die Anmeldung zum Mitglied in nur wenigen Klicks: https://mitmachen.afd.de. Im Anschluss wird Sie der Vorstand Ihres zukünftigen Kreisverbandes kontaktieren und ein Aufnahmegespräch mit Ihnen führen und schon sind mitten im AfD-Parteileben.

Können Sie aus beruflichen Gründen kein Mitglied der AfD werden, hilft jede Spende enorm. Denn die Wahlkampfkostenerstattung ist an die Parteieinnahmen gekoppelt. So werden aus gespendeten 50 Euro, 100 Euro in der Parteikasse und 100 Euro sind 5.000 Flyer.

Das Schreiben von Artikeln im Internet, das Liken, Teilen und Kommentieren ist wichtig, um Präsenz zu zeigen. Aber die Unterstützung eines AfD-Wahlkampfstandes in der Fußgängerzone, einen Nachmittag Flyer zu verteilen, oder mit Patrioten gemeinsam Plakate aufzuhängen, ist mehr wert als 10.000 Likes.

Heute beginnt der Wahlkampf! Runter vom Sofa, Ihren Kreisverband anrufen und loslegen für Deutschland!

