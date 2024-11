Von RAINER K. KÄMPF | Es war die Chance für eine Sternstunde der ARD und des Journalismus. Sonntag Abend bei Miosga. Vorher ein Raunen in den Medien, es könne etwas Entscheidendes geschehen. Der Kanzler allein, 60 Minuten mit seinem ganzen politischen Schwergewicht im Kreuzverhör. Wer hoffnungsvoll naiv einen medialen Knaller erwartete, wurde schwer enttäuscht. Geboten wurde eine Stunde Schlaftherapie.

Was in normalen Ländern einen spannenden Schlagabtausch gezeitigt hätte, war devote Hofberichterstattung vom Feinsten. Miosga bot Scholz eine Bühne, auf der er ungehindert die Katastrophe rechtfertigen durfte, in die er dieses Land geführt hat. Mehr noch wurde sie als vehementer Erfolg eines großen Staatsmannes verklärt, der unter Aufopferung seiner einzigartigen Staatskunst das Wunder vollbrachte, aus einem Hühnerhaufen eine Regierung mit dreijähriger Erfolgsgeschichte zu schmieden. Den Rest der Zeit durfte er für seinen Wahlkampf nutzen, während Miosga ihm soufflierend gegenübersaß. Es war zum Fremdschämen peinlich.

Keine ernsthaften kritischen, bissigen Nachfragen. Jeder Volontär mit durchschnittlicher Intelligenz und einem Minimum an Ehrgeiz hätte an diesem Abend eine journalistische Glanzleistung vollbringen können. Das ist wohl das Problem mit unseren Öffentlich-Rechtlichen. Es fehlt dem Personal sowohl an fachlicher Qualifikation als auch an beruflicher Ehre. Selbst ein Referent von Scholz wäre wohl in der Lage gewesen, diesem seichten Gesäusel ein Minimum an Schliff zu verpassen.

Dem Zuschauer stünde eine Gebührenrückerstattung in Anerkennung seines aufopferungsvollen Durchhaltens zu, um dieser überflüssigen verbalen Diarrhoe wenigstens eine wahrnehmbare Einschaltquote zukommen zu lassen. Miosgas selten dümmliche Bemerkung zum Ende der Farce „Dann hatten wir das geklärt“ ist die definitive Bankrotterklärung dieses Sendeformats.

Wenn die AfD endlich den Trump gemacht haben sollte, tut uns einen Gefallen und schickt die Omas gegen Rechts – Miosga, Illner und Maischberger – an den ihnen zustehenden Platz: die Parkbank vor dem Altersheim!

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.

Like