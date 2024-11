Am Mittwoch Vormittag dieser Woche war noch niemanden klar, dass die letzten Stunden der Ampel geschlagen hatten. Im Nachhinein mutet es an, als ob Martin Reichardt, familienpolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, hellseherische Kräfte hätte. Denn in der letzten Regierungsbefragung der Ampel zeigte er den ganzen ideologischen Irrsinn der Ampel auf.

Er konfrontierte Familienministerin Lisa Paus, die als glühende Vertreterin der Gender-Ideologie auf der Regierungsbank sitzt, mit ihrem ganzen Unsinn der unzähligen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten, mit denen unsere Kinder bereits in Kindergärten indoktriniert werden sollen.

Reichardt erklärte Paus kurzerhand zur Fachmann/Frau/Person für Geschlechtsidentitäten, und forderte sie auf, den Menschen in Deutschland folgende Geschlechtsidentitäten zu erklären: „Girlflag“, „Xenogender“ und „Demigender“. Das Versagen der Ministerin, auch in dieser Frage, war genauso offensichtlich wie ihr Versagen in ihrer gesamten Amtszeit.

Der Konter von Reichardt kam prompt: „Nicht nur vor dem Hintergrund dieser wenig erhellenden Antwort: was sagen sie den Menschen im Lande, die der Meinung sind, dass Sie sich wohl zum Minister geeignet fühlen, dies aber auf Grund eklatanter fachlicher Defizite gar nicht sind?“.

Das Ende der Ampel wird die Menschen in Deutschland hoffentlich von allen Ministern befreien, die Deutschland mit ihrem Ideologischen Wahnsinn in den Ruin getrieben haben.

Like