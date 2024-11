Von RAINER K. KÄMPF | Bald ist Weihnachten. Also in ungefähr sechs Wochen, um genauer zu sein. Fast hätte ich es vergessen, bei all dem Lärm der Kriegstrommeln um uns herum. Aber wir haben zum Glück Nancy Faeser, ihres Zeichens Bundesministerin des Innern und für Heimat.

Wie wir es nicht anders erwarten, ist ihr unsere Heimat sehr wichtig, mit all ihrer Kultur und den Gebräuchen. Und so findet sie Zeit und Kraft zwischen dem aufopfernden Kampf gegen Rechts™ und ihrem unermüdlichen Einsatz für den aussichtslosen Erhalt ihrer ureigensten Demokratie. Das können wir nicht genug schätzen und sind über die Maßen dankbar.

Gewohnt geht sie mit der ureigenen Zielstrebigkeit und dem ausgewogenen Sachverstand gleich ins Detail – die Weihnachtsmärkte. Seit Urzeiten ein Brauchtum der schon ewig hier Lebenden. An dieser Stelle müssen wir zähneknirschend zugeben, dass es schon immer anlässlich dieses besinnlichen Zeitvertreibs zu polizeirelevanten Vorfällen kam. Egon lag hinter der Glühweinbude, weil er sich bei der Dosierung überschätzte, Klein-Erna versuchte, eine Karussellfahrt zu erschleichen und pubertierende Jungmänner tricksten an der Losbude. Ein Kriminalitätsanfall, dem die Polizei jederzeit gewachsen war. Eine ministerielle Intervention brauchte es nicht.

Heute jedoch, in Zeiten des Zusammenpralls der Kulturen, muss die Oberindianerin ihre bitter nötigen Einsatzkräfte auf Linie bringen und Front machen gegen eine Kultur, die weder weihnachtlich scheint noch besinnlich ist: die Kultur der Messer! Importiert von zahllosen versierten Botschaftern prähistorischer Gebräuche, die sich der Widersprüchlichkeit der angestrebten Bereicherung zu unserer altvorderen, fossilen und gefühlsbetonten Weihnachtsstimmung wenig bewusst sind. Das wirft natürlich zuweilen Probleme auf.

So sehen wir frohen Mutes und mit verbissener Hoffnung einem vorfestlichen Leben entgegen, das weniger geprägt ist von Weihnachtsmännern, Nikoläusen und lamettierten Engeln, sondern von Doppelstreifen uniformierter Polizisten, deren Ausrüstung den Kindern Angst einjagt, die Stimmung der Erwachsenen killt und den Besuchern den Eindruck vermittelt, sie schlenderten über einen Markt im Westjordanland.

Bleibt die Hoffnung, dass zu Silvester aus dem Osten stammende Böller lediglich die aus Polen sind. Oh, du Fröhliche …

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.

