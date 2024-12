Von WOLFGANG HÜBNER | Weihnachten naht, das Fest der Liebe und Hoffnung. Da wollen auch sechs im Bundestag vertretene Parteien ein positives Signal in das vom Geschehen in Magdeburg erschütterte Land senden. Herausgekommen ist ein sogenanntes „Fairnessabkommen“ im Blick auf den nach dem Jahreswechsel beginnenden Wahlkampf. Diesen wollen CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP und Linke in moderater Tonlage und ohne persönliche Angriffe untereinander ausfechten. Die Wagenknecht-Partei BSW wollte das Abkommen nicht unterschreiben, sondern sich eine „Selbstverpflichtung“, was auch immer das sein mag, auferlegen. Und die AfD wurde mal wieder erst gar nicht angefragt.

Denn die Kartellparteien wollen selbstredend kein Abkommen schließen, das ihnen Attacken und Angriffe aller Art auf den Hauptfeind erschweren könnte. Wer wirklich in Opposition zu den sechs Freunden der politischen „Fairness“ steht, darf eben nicht erwarten, geschont zu werden. Und da machen nur allzu gerne die Systemmedien mit, die gerade nicht einmal davor zurückschrecken, die AfD mit dem Magdeburger Massenmörder in Zusammenhang zu bringen. „Fairness“ soll halt allein denen gelten, die sich an die Regeln des Kartells halten.

Das tun auch die Linken, die nur noch die Parodie einer linken Partei sind und damit einen Grund mehr bieten, ein für alle Mal in der Versenkung zu verschwinden. Das würde unsereins auch für die sechs Unterzeichner des vollkommen überflüssigen Abkommens wünschen. Denn hatte wirklich jemand mit Restverstand gedacht, ein politisches Kartell, das nach der Wahl die Staatsbeute nur neu verteilen will, könnte sich ernsthaft bekriegen? Trotzdem schön zu wissen: CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP und Linke haben sich eigentlich richtig lieb. Welch eine Überraschung!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Im Übrigen gilt: „Wer CDU wählt, wählt Krieg.“

