Von SELBERDENKER | Was tut ein Islamkritiker auf einem Weihnachtsmarkt? Er wird die Auslagen der Geschäfte bewundern, die friedliche, gemütliche Stimmung und den Geruch von weihnachtlichen Spezialitäten genießen und sich wahrscheinlich den einen oder anderen Glühwein genehmigen, was ihm für eine Zeit etwas mehr Abstand zum politischen Irrsinn der Gegenwart verschafft.

Was ein Islamkritiker niemals tun würde, weil es absurd wäre, weil es das exakte Gegenteil seiner Motivation zur Islamkritik wäre, das ist das, was die feige Horror-Bestie aus Arabien gerade in Magdeburg angerichtet hat. Worte können das nicht fassen.

Islamkritik richtet sich gegen Gewalt und gegen die vorhandene koranische Legitimation dazu, sie verübt keine Gewalt! Kritik bedient sich der Mittel der Vernunft, argumentiert, will überzeugen, ist offen für Diskussionen und Gegenargumente. Ohne Kritik ist Demokratie unmöglich.

Islamkritiker leben gefährlich, werden regelmäßig Opfer radikaler Moslems. Viele sind bereits tot, verletzt oder verstümmelt. Viele schweigen – aus Angst. Viele schweigen trotzdem nicht.

Betroffenheits-Routine in Absurdistan

Die herrschende, die verantwortliche politische Klasse hat den Ort des Grauens bereits medienwirksam besucht. Die üblichen Betroffenheits-Floskeln sind schon aus der bereit liegenden Tube gedrückt worden. Diese Heuchelei ist schon unerträglich, denn diese Leute sind dafür verantwortlich, haben auf ganzer Linie versagt und sind nicht bereit, ihre Fehler zu korrigieren. Betroffenheit auf ihren Gesichtern – Ignoranz und eiskalte Berechnung in ihren Köpfen. Diese Leute haben die Islamisierung sowie den politischen und kulturellen Niedergang Deutschlands zu verantworten.

Sie haben Islamkritiker stets mit Mitteln staatlicher Macht, durch Schikane bekämpft, als „Radikale“ diffamiert, sie vor Gericht gezogen und ihnen die wirtschaftlichen Grundlagen geraubt. So haben sie noch der Islamisierung gedient, bewusst oder unbewusst. Man kann spekulieren, warum sie das taten, warum sie das tun. Womöglich wollten sie es nur sich selbst leicht machen, Kritik an den Folgen ihrer eigenen Politik unterdrücken.

Parallele zu dem Angriff auf Kleinkinder im französischen Annecy

„Im Namen Jesu Christi“, soll ein syrischer Flüchtling gerufen haben, der im Juni 2023 auf einem Spielplatz im französischen Annecy auf Kleinkinder im Kinderwagen eingestochen hat. Er soll auch noch ein Kreuz und ein Gebetbuch mit sich geführt haben, obwohl ein normaler Christ so gut wie nie Gebetsbücher herumträgt. Kleinkinder im Namen Jesu mit dem Messer anzugreifen ist ebenso grotesk, wie Weihnachtsmärkte im Namen der Islamkritik. Auch nach dieser Tat zeigten sich Scholz, Faeser und Konsorten fast wortgleich und routiniert „erschüttert“. Für eine Änderung ihrer Politik reichte die „Erschütterung“ jedoch mal wieder nicht.

Bemerkenswert bei dieser Tat ist, dass auch hier ein Mensch aus einem islamischen Land in einem christlichen Land abartigste, bestialischste Gewalt an Christen oder Nichtmoslems verübte – und die Tat auch noch im Namen derer beging, die Opfer oder Gegner der Islamisierung sind.

Gleich drei Fliegen mit einer Klappe!

Was jetzt jedoch nach dem Horror von Magdeburg geschieht, geht noch einen Schritt weiter als die übliche politische Ignoranz. Sie schieben die grauenhaften Folgen ihrer eigenen Einwanderungspolitik denen in die Schuhe, die das immer kritisiert haben!

Ihre Politik kritisiert haben Islamkritiker, die Partei AfD und neuerlich ein gewisser Elon Musk. Die arabische Bestie von Magdeburg sei „Islamkritiker“, „AfD-Anhänger“ und „Elon Musk-Fan“, so bläst es gerade aus den Rohren des Mainstreams.

Gleich drei Fliegen mit einer Klappe! Das passt so gut in das Schema der Herrschenden und politisch Verantwortlichen für diese Tat, dass es kaum wahr sein kann. Abgeleitet wird diese Einsortierung aus den wirren, vernunftfreien Äußerungen des Täters, die er lange vor der Tat im Internet frei veröffentlicht hat und die in einem funktionierenden Rechtsstaat längst zu einer polizeilichen Überprüfung hätten führen müssen. Dass dies nicht geschehen ist, liegt ebenfalls in der Verantwortung derer, die den Täter jetzt gerne zu einem „Islamkritiker“, „AfD-Anhänger“ und „Elon Musk-Fan“ stempeln möchten.

Wer verstehen will, hat bereits verstanden. Der Rest wird bei der Wahl im Februar dazu beitragen, dass die politischen Täter weiter kassieren, unser Steuergeld weiter verschwenden können und dass der destruktive Irrsinn zur alternativlosen Normalität in Deutschland wird.

Like