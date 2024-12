Von WOLFGANG HÜBNER | Wer sich über die CDU aufregt oder sogar von „Verrat“ spricht, weil ihre Thüringer Niederlassung gleich mit drei linken Parteien ins Lotterbett geht, hat leider immer noch nicht begriffen, was die CDU ist: Eine seelenlose Machtmaschine, deren Betreiber Profit in Form von lukrativen Mandaten und Ämtern erzielen wollen. Es mag, wie in jeder anderen Partei des Politkartells, auch in der CDU noch einige Idealisten und sogar sich konservativ dünkende Zeitgenossen geben. Doch die Prototypen dieser unchristlichen Organisation sind Gestalten wie Jens Spahn oder Mario Voigt.

Leute wie sie sind mit allen zu allem bereit. „Mettbrötchen“ Voigt, der neue Ministerpräsident von Thüringen von linken Gnaden, hat politisch nichts aufgegeben oder verraten in der Koalition mit SPD, BSW und faktisch auch der Linken. Und er hat auch nicht die CDU-Wähler in Thüringen getäuscht, denn die hätten schon vor der Stimmabgabe wissen können und müssen, wen sie da unterstützten – einen schleimigen Phrasendrescher. Voigts Partei ist nicht dafür da, Deutschland und den Deutschen zu nutzen oder gar zu dienen, sondern höchstmögliche Marktanteile für sich und ihr Personal zu ergattern.

Wenn die AfD eine wirkliche politische Alternative bleiben will, kann jede Koalition mit dieser Partei nur selbstschädigend sein. Gewiss sind SPD, Grüne oder FDP nicht besser. Doch die eigentliche Staatspartei in Deutschland ist immer noch die Machtmaschine CDU mit dem bayerischen Anhängsel CSU. Diese Rolle wird sie wahrscheinlich mit Friedrich Merz als nächstem Kanzler im kommenden Jahr noch einmal spielen. Es gibt kein wichtigeres Ziel für die wirkliche Opposition im Land, zu der übrigens nicht nur die AfD zählt, als die Zerstörung oder zumindest Marginalisierung der CDU. Das ist eine der Grundvoraussetzungen für die deutsche Wende zum Besseren.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Im Übrigen gilt: „Wer CDU wählt, wählt Krieg.“

