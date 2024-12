Von PETER BARTELS | Alice Weidel kam mit mit federnden Turnschuh-Schritten … Anchorman Axel „Pumuckl“ Purrucker, Chefredakteur Julian Reichelt und der „eingefleischte CDU-Wähler“ (Weidel!) Alexander Kissler warteten schon. Es war gegen halb Neun am Freitagmorgen… Es wurde die erfolgreichste NiUS-Morningshow ever: 32.383 LIVE-Zuschauer in der Spitze! Normal um die 17.000. Eine Sternstunde …

Eine gnadenlose Abrechnung mit der GRÜNEN Merkel, dem GRÜNEN Merz, der GRÜNEN CDU. Und die Glanzvorstellung einer „irgendwann“ kommenden Kanzlerin Alice Weidel. Sie ließ nichts aus: Merz grüßt nicht mal auf dem Flur des Reichstags … CDU-Leute verlassen den Aufzug, wenn jemand von der AfD einsteigt … Oder sie bleiben draußen, wenn einer von der AfD drin ist …

Und Alice Weidel unterlief souverän und vorauseilend das „drohende“, ewig-nervtötende Höcke-Gegreine von Julian Reichelt mit der lapidaren (unwiderlegbaren) Feststellung: Höcke habe die Wahl in Thüringen als klarer Wahlsieger mit 35 Prozent (CDU 23,6 Prozent) gewonnen … Da blieb selbst dem sonst so wortgewaltigen Reichelt die Spucke weg!

Alice Weidel: Natürlich wäre die CDU normalerweise DER Koalitionspartner der AfD … Hätten wir schon jetzt eine satte Bürgerliche Mehrheit …Könnten wir sofort alles rückgängig machen, was seit Merkel, der Ampel dramatisch GRÜN und Rot und falsch läuft in Deutschland … Aber Merz kann es oder will es nicht … Und so werden wir auf die übernächste Wahlen warten …

Kurz zuvor hatte Elon Musk ein VIDEO der deutschen Youtuberin Naomi Seibt verlinkt, „in dem sie sich darüber auslässt, dass Merz eine Diskussion mit AfD verweigert“ (höhnt die linke ZEIT) …Auch Alice Weidel hatte Elon Musk geschrieben … Der twitterte groß auf X (Twitter): „Nur die AfD kann Deutschland retten.“

So oder so – gönnen Sie sich HIER im Video ab Minute 31 die NiUS-Sternstunde. Und die Sternstunde einer Kanzler-Kandidatin: Alice Weidel! Gegen sie hätte der „Sauertopf aus dem Sauerland“ nicht den Hauch einer Chance…

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.

