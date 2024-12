Der Gastbeitrag von Elon Musk in der Welt am Sonntag (WamS) schlägt nach wie vor hohe Wellen. So wirft etwa das Handelsblatt dem Tech-Milliardär „verfassungsfeindliche Agitation“ vor und der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil glaubt bei Musk sinistre Absichten wie bei Russlands Präsident Wladimir Putin zu erkennen: „Beide wollen unsere Wahlen beeinflussen und unterstützen gezielt die Demokratiefeinde der AfD. Sie wollen, dass Deutschland geschwächt wird und ins Chaos stürzt.“ Der Blogger Michael Mross (MMnews) hat sich in seinem neuesten Video mit den medialen Reaktionen und den möglichen politischen Auswirkungen des Musk-Scoops auseinandergesetzt.

