Von WOLFGANG HÜBNER | Kaum ist mit viel Medien-Tamtam das historische „Fairness-Abkommen“ der Kartellparteien vereinbart worden, schon wird dagegen munter verstoßen. Allerdings nicht aus den Reihen der bösen AfD, gegen die sich das merkwürdige Abkommen ja wohl unausgesprochen richtet. Sondern seitens einer grünen Bundestagsabgeordneten namens Paula Piechotta. Sie hat in einem Podcast verbreitet: „Alle in der SPD wissen, dass Olaf Scholz ein Arschloch ist“. Da Frau Piechotta als Fachärztin für Radiologie einen besonders guten Durchblick hat, ist ihre freimütige Äußerung auch besonders ernst zu nehmen.

Ob die brünette Leipzigerin diese Meinung von „allen in der SPD“ teilt, kann allerdings nur vermutet, doch vorerst nicht bewiesen werden. Jedenfalls hat sie sich in besagtem Podcast recht despektierlich über den Kanzler geäußert. Nachdem aus den Reihen der SPD scharfe Kritik an Piechottas Erkenntnissen erfolgte, hat die Grüne zurückgerudert und getwittert: „Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, lieber Olaf Scholz, meine Worte haben euch offensichtlich beleidigt, dafür entschuldige ich mich.“

Diese Entschuldigung klingt allerdings etwas wirr, denn niemand muss sich für ein offenbar in vielen Pausengesprächen mit Kollegen und Kolleginnen gewonnenen Eindruck von der Gemütslage in der SPD-Fraktion entschuldigen. Wenn die grüne Radiologin jedoch unbedingt reumütig sein will, sollte sie ein vertrauliches Gespräch mit dem Kanzler nicht scheuen. Bei der Gelegenheit mag sich Scholz ermuntert fühlen, endlich mal seine wahre Meinung über Genossin Saskia Esken oder Annalena Baerbock zu bekennen. Danach wird der nächste Piechotta-Podcast todsicher noch ein größerer Hit!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Im Übrigen gilt: „Wer CDU wählt, wählt Krieg.“

