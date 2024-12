Von WOLFGANG HÜBNER | Das Selensky-Regime bekennt sich offen zu dem Mordanschlag auf einen russischen General und dessen Assistenten in Moskau. Offenbar hält man Staatsterrorismus in Kiew für eine militärische Heldentat. Tatsächlich jedoch dokumentiert der heimtückische Doppelmord nur den verzweifelten Trotz des Regimes gegen seinen sich vollziehenden Untergang, den die Tat noch beschleunigen wird. Denn die russische Führung kann und wird drastisch reagieren, das ist sie sich und der Generalität schon aus Selbstschutzgründen schuldig. Wie bisher stets, wird die Antwort nicht im ersten Zorn, sondern geplant und gezielt erfolgen.

Der Anschlag sowie das Bekenntnis dazu drängt die Vermutung auf, dass Kiew keine Hoffnung mehr auf ein glimpfliches Ende des Krieges hegt. Allerdings ist nicht erst nach dieser provokativen Mordtat klar: Moskau wird sich auch von der künftigen Trump-Regierung in den USA nicht von seinen Kriegszielen abbringen lassen. Daran werden am allerwenigsten die ziemlich lächerlichen Drohgebärden der europäischen NATO-Vasallen etwas ändern. Auf diese kommen vielmehr unzählige Milliarden für die Aufräumarbeiten in der von ihnen mit falschen Versprechungen ruinierten Restukraine zu.

Die USA unter Trump wird sich wahrscheinlich hüten, ebenfalls in den von Biden, den Neocons und den größenwahnsinnigen Briten unter Boris Johnson entstandenen ukrainischen Sumpf zu versinken. Wenn die neuen Herren in Washington sich vordringlich den großen heimischen Problemen sowie der chinesischen Herausforderung widmen wollen, müssen sie sich der Last des hochkorrupten Selensky-Regimes möglichst schnell entledigen. Wie das geschieht, wird die Welt in den kommenden Monaten erfahren.

In Deutschland, dem europäischen Hauptverlierer des Ukrainekriegs, herrscht bei den Springer-Medien einige Freude über den Moskauer Mordschlag. Das zeigt nur, wie Hass und Dummheit den Verstand völlig zerstören. Der elende Zustand der deutschen Wirtschaft hat sicher auch hausgemachte Ursachen. Doch der Absturz der potentesten Industrie in Europa ist zutiefst verbunden mit der Einwilligung der Ampel-Regierung in „Zeitenwende“ und die selbstzerstörerischen Russland-Sanktionen. Die Folgen erleidet nun eine deutsche Bevölkerung, die sich einmal mehr zum eigenen Nachteil verhetzen und täuschen ließ.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Im Übrigen gilt: „Wer CDU wählt, wählt Krieg.“

