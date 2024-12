Die österreichische Historikerin und Publizistin Gudula Walterskirchen (libratus.online), der Kontrafunk-Redaktor und Moderator Stefan Milius in der Schweiz sowie der deutsche Journalist und Buchautor Alexander Wendt (Tichys Einblick und publicomag.com) diskutieren mit Burkhard Müller-Ullrich über das schmierige Demokratietheater, das die Wahlverlierer in Wien und Berlin (und Graz) aufführen, über das in der EU geplante Rauchverbot im Freien, das in Australien beschlossene Benutzungsverbot der Sozialen Medien für Unter-16-Jährige, über eine Wortmeldung totalitärer Verfassungsrechtler in Deutschland und über den aus den USA spürbar herüberwehenden „wind of change“.

Like