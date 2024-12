Was als historisches Experiment mit allerlei medialen Vorschusslorbeeren gestartet war und sich im Laufe der Zeit immer mehr zu einer Dauerbaustelle entwickelt hatte, ist Anfang November mit der Entlassung von FDP-Chef Christian Lindner krachend gescheitert. Das „Ampel-Aus“ hatte sich schon länger angekündigt und am Ende war wohl kaum einer der Beteiligten wirklich unglücklich über das Ende dieser Vernunftehe, die eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.

Drei träge Jahre, die dem Land nicht gutgetan haben und die Kluft zwischen Politik und Bürger noch ein ganzes Stück vergrößert haben. Doch nach der anfänglichen Freude über das Ende dieses unsäglichen Bündnisses stellt sich natürlich die große Frage: Was nun?

Diesem Thema widmet sich die neue KRAUTZONE mit dem Thema „Ende der Ampel“. Erwartet uns jetzt die nächste GroKo oder bereiten sich Merz und Linnemann insgeheim schon auf ihre Liaison mit den Grünen vor? Oder kommt am Ende doch alles ganz anders? Und was bedeutet diese Konstellation eigentlich für das alternative Lager? Wird es in Zukunft womöglich schwieriger auf die linke Politik in Berlin zu schimpfen? Wem das alles viel zu viel tröge Tagespolitik ist, für den hat die neue KRAUTZONE neben dem „Ampel-Aus“ natürlich noch viele weitere Themen:

Die große Abzocke: Die sogenannte „Zivilgesellschaft“ erhält allein über das Bundesfamilienministerium fast 200 Mio. Euro jährlich. KRAUTZONE stellt die acht absurdesten Projekte vor, die mit Steuergeldern gegen Deutschland kämpfen.

Friedrich Nietzsche: Der berühmte Philosoph mit dem Hammer zerstörte die Moral von Moderne und Christentum nachhaltig. Schluss mit der Götzenanbetung, auf zum neuen Übermenschen – aber ist seine Philosophie wirklich sinnvoll und kann sie in der Moderne Halt geben?

Deutsch-Ostafrika: Auch in Ostafrika gab es eine deutsche Kolonie: Das Kaiserreich verwaltete das riesige Land – und verteidigte es vier Jahre gegen die alliierten Kräfte. Paul von Lettow-Vorbeck leitete die wohl erfolgreichste Guerilla-Aktion der Geschichte.

Aktien mit Kopf: Kolja Barghoorn, Deutschlands wohl bekanntester „Aktien-YouTuber“, ist vor einiger Zeit politisch geworden und wettert gegen die aktuelle Politik. Wie schätzt er die aktuelle Situation nach dem „Ampel-Aus“ ein und was sagt er zum Wahlsieg Trumps?

Das Super-Wahljahr: 2024 wurde nicht nur in den USA gewählt. Fast vier Mrd. Menschen durften abstimmen. Ist die Welt nach rechts gerutscht? KRAUTZONE gibt einen Überblick über die interessantesten Bewegungen.

Vertrauen Sie Ausländern? Diese einfache Frage wurde in über 100 Ländern gestellt – mit erstaunlichen Ergebnissen. Die meisten Ländern sind skeptisch, doch es gibt einige wenige Ausnahmen…

Bestellmöglichkeit:

» Hier kann die neue Ausgabe bestellt werden

» Mit dem Kennwort PINEWS können Leser dieses Blogs auf alle Abos 15 Prozent sparen

