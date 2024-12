Von MANFRED ROUHS | In Aachen haben am Samstagsabend migrantische Jugendliche ihre Kräfte mit der Polizei gemessen, die zeitweise die Kontrolle über die Situation verloren hat. Ein Polizeifahrzeug geriet dabei in Brand. Die Beamten wichen vor Böllerwürfen zurück und überließen den Angreifern das Feld.

In Berlin bereiten sich 4000 Polizisten auf die Silvesternacht vor. Sie sollen vor allem in Krisengebieten wie Kreuzberg, Neukölln und dem Wedding das Schlimmste verhüten. Auch in den Krankenhäusern laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Hier wird mit vielen Verletzten gerechnet.

Benjamin Jendro, Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft, äußerte im Interview mit „watson“ seinen Unmut über das offensichtliche Versagen der Politik im Vorfeld dieser Silvesternacht:

„Für Polizei und Feuerwehr ist die Lage an Silvester auch ohne Pyrotechnik eine Ausnahmesituation. Überall brennt es, weil Leute Mülltonnen und Fahrzeuge in Brand setzen, sie verletzen sich selbst versehentlich, bei Feierlichkeiten hast du oft auch körperliche Auseinandersetzungen. Das ist allen klar. Unsere Kollegen kotzen wirklich ab, weil sich das ganze Jahr über nichts getan hat – und jetzt wieder gefragt wird: Was müssten wir tun, um Beamte besser zu schützen? Aber was ist denn passiert seit den Krawallen in der Berliner Silvesternacht 2022/23? Es gab es keine Waffenrechts-Verschärfung für Schreckschusspistolen, keine bessere Funktechnik, kein hartes Vorgehen gegen Silvester-Täter.“

Immerhin kann sich diesmal niemand mehr überrascht geben. Und auch die politischen Ursachen des Problems sind seit Jahren bekannt. „Die Gewalt hat einen Migrationshintergrund“, schlagzeilte bereits am 3. Januar 2023 Hans-Georg Maaßens‘ „Westfernsehen“, die „Neue Züricher Zeitung“.

In wenigen Tagen werden wir uns im Fernsehen dann wieder pseudobetroffene Politikergesichter ansehen können, die die üblichen Sprechblasen absondern. Und in 12 Monaten geht das ganze Debakel wieder von vorne los, garantiert!

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

Like