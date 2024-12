Von DZEVAD GALIJASEVIC* | Manche Dinge wiederholen sich zyklisch, und hier geht es nicht nur um die Rückkehr der Republikaner ins Weiße Haus, sondern auch um die Tatsache, dass der türkische Präsident zum zweiten Mal in fünf Jahren eine Vereinbarung mit Donald Trump ignoriert hat. In beiden Fällen geht es um Syrien. Erinnern wir uns daran, dass Erdogan 2019 Trumps an die Türkei gerichteten Vorschlag, von Angriffen auf Syrien abzusehen, problemlos zurückgewiesen hat. Am Tag nach Erhalt des Briefes, der von dem Satz „Lasst uns einen guten Deal für Frieden in Syrien machen“ dominiert wurde, startete Erdogan eine Offensive. War dies ein Akt des Widerstands oder das Ergebnis der Unterstützung dieses Schrittes durch einen Teil des tiefen amerikanischen Staates, darunter eine beträchtliche Zahl republikanischer Senatoren und Kongressabgeordneter?

Der Sturz Assads und die Vorbereitung auf den Krieg aller Kriege

Fünf Jahre später ignoriert der türkische Präsident erneut Trumps Initiative für eine friedliche Lösung der Probleme im Nahen Osten. Gemeinsam mit israelischen und französischen Spezialkräften, bedeutenden Infanterieeinheiten von ISIS und Al-Qaida, die in der Koalition Hayat Tahrir al-Sham vereint sind, und natürlich mit Geheimdienstunterstützung der scheidenden US-Regierung startet die Türkei massive Angriffe und eine klassische Invasion in Aleppo. Es folgen Angriffe auf Hama und Homs und anschließend die Besetzung von Damaskus. Ein bedeutsames Video zeigt angeblich protürkische Rebellen in Aleppo, die palästinensische Flaggen mit Füßen treten und zerreißen.

Die Assad-Dynastie wird zum Thema der Geschichtsbücher, aber nicht nur sie. In Libyen, das sollten wir nicht vergessen, überließ der Staat nach dem Sturz Gaddafis seinen Platz Raffinerien, deren Öl zwischen den Türken und den Franzosen aufgeteilt wird. Ebenso wurde der Irak nach Saddam Husseins Sturz in Interessensphären zwischen den USA, der Türkei und dem Iran aufgeteilt. Der Fall Syriens ist der Auftakt zu seiner Zersplitterung – die Amerikaner werden die ölreichen Gebiete behalten und das kurdische Gebiet weiterhin unterstützen. Israel wird seine Besetzung der Golanhöhen festigen und ausweiten und die Kommunikation des Iran mit seinen Stellvertreterkräften im Libanon abschneiden. Unterdessen wird Russland gezwungen sein, sich von der Mittelmeerküste zurückzuziehen, mit geschwächter geopolitischer Macht und der Unfähigkeit, seine Partnerstaaten und -völker zu schützen.

Die Türkei wird die Spuren der Hisbollah in Syrien vernichten und sich auf einen neuen Krieg aller Kriege vorbereiten, in dem nur ein muslimisches Land erreichen kann, was sowohl den USA als auch Israel unmöglich ist – die Eroberung der heiligsten muslimischen Stätten in Mekka und Medina. Natürlich ist das Hauptziel das reiche Saudi-Arabien, das sich dem Plan der Türkei stellen muss, die „Nation des Propheten“ zu zerstören.

Mit dem „türkischen Soros“ gegen den unzuverlässigen Erdogan

Die düstere Realität sieht folgendermaßen aus: Die Arabische Liga ist tot, die arabische Welt ist zersplittert und wichtige arabische Staaten wie Ägypten sind geschwächt, einige sind durch Kriege besetzt und verwüstet. Während die Türkei es auf die Energieressourcen abgesehen hat, begnügt sich Israel mit dem Sicherheitssektor. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Türkei und Israel unter amerikanischer Führung den Nahen Osten erfolgreich auseinandergerissen haben. Einst, als die Türkei im Rahmen der US-Außenpolitik im Nahen Osten und in ihren Beziehungen zu Russland agierte, galt Erdogan als nützliche geopolitische Figur. Die Fragilität seiner Macht wurde während des Putschversuchs deutlich, der von den Amerikanern initiiert wurde; von ihren Geheimdiensten, mit Unterstützung der Regierung und der Unterstützung des kürzlich verstorbenen Fethullah Gülen – des Imams aus Pennsylvania, der oft und nicht ohne Grund als „türkischer Soros“ bezeichnet wird.

Die Aktionen der Putschisten hatten ein klares Ziel: die vollständige Beseitigung des unzuverlässigen Erdogan, die Säuberung seines loyalen Personals, die Befriedung der AKP und die Demontage des gesamten in den vorangegangenen Jahren aufgebauten politischen Systems. Der Grund dafür waren die geopolitischen Umstrukturierungen – die USA zogen mit Hilfe der NATO und der EU neue Frontlinien mit Russland und China. Überall in Europa wurden Raketenabwehrschilde installiert, der Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten sollte gelenkt werden, die Pazifikkrise um die Taiwanstraße und das Südchinesische Meer sollte bewältigt werden und in den baltischen Staaten, Polen, Rumänien, Bulgarien und der Ukraine wurden Streitkräfte und Ausrüstung zusammengezogen. In solchen Konstellationen wurde Erdogan als Hindernis für die Pläne identifiziert, Europa und Asien in die Krise eines neuen, groß angelegten Krieges zu ziehen.

Vom Kampf um das Überleben zum Aufstieg des Neoosmanismus

Erdogan war sich durchaus darüber im Klaren, dass das Militär nicht der Wächter der Demokratie in der Türkei oder sonst wo auf der Welt ist und erst recht nicht der Beschützer von Atatürks säkularem Erbe. Im letzten Jahrzehnt haben die AKP, das Militär und die türkische Gesellschaft als Ganzes eine aktive Islamisierung durchgemacht, während neoosmanische Ambitionen zum Leitmotiv einer neuen Politik und Vision wurden, die selbst normale türkische Bürger begeistert annehmen. Was das Militär jedoch zu verteidigen und zu bewahren versuchte, hat einen Namen: das „euro-atlantische Erbe“. Damit ist die destruktive Rolle der Türkei im Nahen Osten, auf dem Balkan und ihre Beziehungen zu Russland gemeint, die den Interessen der NATO dienen.

Nach dem Putschversuch trat die Türkei in eine neue Phase ein. Erdogan bekämpfte nicht nur Gülen, sondern widersetzte sich auch der amerikanischen Präsenz und Einflussnahme in der türkischen Gesellschaft und im Staat – mit einem Schwerpunkt auf dem türkischen Militär. In den folgenden Jahren, in denen er seine politische Macht, seine Infrastruktur und sein bloßes Überleben verteidigte, konzentrierte sich Erdogan auf die Milderung innerer Konflikte in einer tief gespaltenen Gesellschaft und die Gestaltung der Beziehungen zu den Kurden. In der Außenpolitik jedoch gestaltete er die Strategie der Türkei völlig um. Hinter der Fassade der regionalen Zusammenarbeit artikulierte Erdogan nachdrücklich neoosmanische Ideen und Ambitionen und sorgte damit weit über die Grenzen der Türkei hinaus für Instabilität. Erdogans Fokus verlagerte sich auf den Balkan und Armenien, wo er Krisen und den Krieg in Berg-Karabach provozierte und die türkische Position im Kaukasus stärkte. Die Rückkehr der Türkei unter den amerikanischen Schutzschirm wurde zu einem Instrument zur Umsetzung neoosmanischer Aktionen.

Gefährliche Abenteuer

Der Neoosmanismus ist im Wesentlichen ein Traum von der Wiederbelebung oder zumindest Ausweitung des türkischen Einflusses auf die ehemaligen Gebiete des Osmanischen Reiches, das sich von Algerien bis Ägypten und Somalia, vom Jemen bis Syrien und dem Irak erstreckte, Anatolien und den Balkan sowie große Teile der Schwarzmeerküste, einschließlich der Krim, umfasste. Die türkische Außenpolitik in Südosteuropa und dem Nahen Osten kann als neoosmanisch bezeichnet werden – sie untergräbt die Grundlagen des Völkerrechts sowie die territoriale Souveränität und Integrität zahlreicher Staaten, von Syrien bis Bosnien und Herzegowina.

Vor rund hundert Jahren gründete Mustafa Kemal Atatürk, der „Vater der Nation“, die Republik Türkei auf der Grundlage des Säkularismus. Atatürk trennte die Religion von der Politik, verbot arabische Gebetsrufe, gewährte Männern und Frauen gleiche Rechte und führte zahlreiche politische, wirtschaftliche und kulturelle Reformen ein, um die Türkei an den Werten des Humanismus und der westlichen Welt auszurichten. Erdogan hat das Gegenteil getan. Die Umwandlung der Türkei in einen autokratischen und theokratischen Staat sowie Erdogans Ambitionen, die Führung der muslimischen Welt zu übernehmen, kündigten gefährliche außenpolitische Abenteuer an, die Frieden und Sicherheit in Südosteuropa und im Nahen Osten bedrohen. Obwohl die Europäische Union und die Vereinigten Staaten den Iran noch immer als die größte „tickende Zeitbombe“ der Region betrachten, geht für die Nachbarländer die größte Bedrohung nicht von Teheran, sondern von Ankara aus.

Die Rehabilitation der Osmanen

Vorwürfe ausländischer Politiker, Erdogan verfolge eine neoosmanische Politik, haben seine Position in den rechten Kreisen der Türkei weiter gestärkt. Die Nostalgie für die osmanische Zeit ist unter nationalistischen und religiösen Gruppen in der türkischen Bevölkerung nie verblasst. Anders als andere europäische Länder, die ihre konstitutionelle Monarchie beibehalten und ihren Königsfamilien symbolische Macht verliehen haben (z.B. Großbritannien, Schweden, Spanien), erklärte die moderne Türkei, Rechtsnachfolger des Osmanischen Reichs, die osmanische Familie, die Osmanoglu, zu Verrätern am türkischen Volk. Die Tinte unter dem Vertrag von Lausanne von 1924 war kaum getrocknet, als Mitglieder der Osmanoglu-Dynastie, die das Osmanische Reich sechs Jahrhunderte lang regiert hatte, aus türkischen Gebieten ausgewiesen wurden. Erst 1974 erhielten sie die Erlaubnis, in die Türkei zurückzukehren, obwohl viele aus Angst diese Gelegenheit nicht nutzten.

Heute können die Mitglieder der Königsfamilie in Frieden leben. Während Politiker und Historiker im kemalistischen Türkei die Bedeutung und Errungenschaften der osmanischen Ära herunterspielten, hat sich unter der Führung von Recep Tayyip Erdogan alles drastisch geändert. Erdogan erkennt die Bedeutung der nationalen Geschichte während der seldschukischen und osmanischen Zeit an.

Grenzen haben sich geändert, aber die Seele…

Einige Experten argumentieren, dass die gesamte Türkei im Wesentlichen ein „offenes Museum“ ihrer Vorfahren sei. Architektur und Bräuche zeugen davon, dass das osmanische Erbe seit jeher untrennbar mit der türkischen Nation verbunden war. Als Reaktion auf Vorwürfe, Erdogans Türkei strebe danach, eine Regionalmacht nach dem Vorbild der Osmanen zu werden, insbesondere während des Arabischen Frühlings, erklärte der türkische Präsident:

„Die Republik Türkei ist, wie unsere früheren Staaten, die aufeinander folgten, auch eine Fortsetzung der Osmanen. Natürlich haben sich die Grenzen geändert. Die Regierungsformen haben sich geändert … Aber das Wesen ist dasselbe, die Seele ist dieselbe, sogar viele Institutionen sind dieselben.“

Mit dieser Aussage machte Erdogan öffentlich seine Ansicht deutlich, dass die Türkei im Wesentlichen, geistig und teilweise auch institutionell, der Nachfolger des Osmanischen Reiches sei. Dies weckte tief verborgene nationalistische Leidenschaften nicht nur unter Türken, sondern auch unter den Völkern, die einst Teil des Osmanischen Reiches waren. Erdogans Außenpolitik weckt nicht nur unter türkischen Nationalisten, sondern auch unter arabischen, aserbaidschanischen und bosniakischen Nationalisten spirituellen Eifer. In den letzten Jahren erfreuten sich türkische Seifenopern, Fernsehdramen (Ertugrul), Bücher, Filme und andere kulturelle Ausdrucksformen, die der osmanischen Geschichte gewidmet sind, wachsender Beliebtheit. Die neoosmanische Politik hat jedoch auch zu diplomatischen Auseinandersetzungen mit muslimischen Ländern wie Saudi-Arabien und dem Iran geführt, die sich kategorisch weigern, Teil einer osmanischen Wiederbelebung zu sein.

Zwei Staaten – eine Nation

Auf der anderen Seite des Mittelmeers hat die Expansionspolitik der Türkei das politische Blatt gewendet. Die türkische Intervention ermöglichte 2011 den Sturz Gaddafis und half später der libyschen Regierung der Nationalen Einheit mit Sitz in Tripolis, die von Khalifa Haftar angeführten Rebellenkräfte zu zerschlagen, wodurch die Türkei ihre Stellung in Nordafrika festigte und Rivalen wie Ägypten entgegentreten konnte. Jenseits des Flusses Aras an der Ostflanke der Türkei hat Erdogans Außenpolitik zum armenisch-aserbaidschanischen Konflikt in Berg-Karabach beigetragen, der zugunsten des türkischen Verbündeten endete, was größtenteils Ankaras Drohnenprogramm zu verdanken ist. Im Konflikt im Südkaukasus unterstützte Pakistan gemeinsam mit der Türkei die Regierung von Ilham Aliyev.

Besonders bedeutsam ist das Bündnis zwischen der Türkei und Aserbaidschan. Der Slogan „Zwei Staaten, eine Nation“ wird nicht nur von türkischen Ultranationalisten, sondern auch von Erdogan und Aliyev unterstützt. Darin spiegelt sich der Panturkismus wider – die Überzeugung, dass Sprecher türkischer Sprachen in Westchina, Zentralasien, Sibirien, dem Kaukasus, der Krim, Zypern, dem Balkan, Anatolien und dem Nahen Osten eine einzige Nation bilden.

Panturkismus im Kaukasus

Das Ziel der Türkei mit Aserbaidschan ist es, direkte Transportverbindungen zwischen den „Turkstaaten“ herzustellen, um den Transit von Öl und Gas vom Kaspischen Meer zur Ägäis zu erleichtern. Das einzige Hindernis ist Armenien, insbesondere seine Provinz Sjunik, die die Verbindung zwischen der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan und dem Rest Aserbaidschans unterbricht. Das Friedensabkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien aus dem Jahr 2020 enthielt Bestimmungen für den Bau einer Straße von Nachitschewan über Sjunik nach Aserbaidschan. Es gibt jedoch Pläne, die darauf hindeuten, dass Aserbaidschan versuchen könnte, all diese Gebiete zu erobern, wobei Erdogan Aliyev bei diesem Unterfangen unterstützen würde. Ermutigt durch den Fortschritt des Panturkismus im Kaukasus erklärte der Führer der türkischen Zyprioten, Ersin Tatar, letztes Jahr, dass die Türkei, Aserbaidschan und die nicht anerkannte Türkische Republik Nordzypern „eine Nation, drei Staaten“ darstellten. Die Besetzung Nordzyperns verstößt weiterhin gegen die UN-Resolutionen 550 und 789.

Die Heimat der Bosniaken?

Die Ausweitung des türkischen Einflusses in Bosnien und Herzegowina bedarf einer detaillierten Analyse, doch es ist klar, dass die neoosmanische Politik der letzten zehn bis 15 Jahre beunruhigende Spuren hinterlassen hat und die Beziehungen zwischen Bosniaken, Kroaten und Serben weiter verkompliziert hat. Die Bindung an die Idee des Neoosmanismus hat bei manchen Bosniaken den Glauben verstärkt, die Türkei sei ihre historische und zukünftige Heimat. Natürlich übersehen sie dabei die Tatsache, dass das Osmanische Reich Bosnien und Herzegowina besetzte und den mittelalterlichen bosnischen Staat und seine Identität zerstörte. Ein ähnliches Szenario könnte sich heute ereignen. Einige bosniakische Intellektuelle haben diese Gefahr erkannt und sich von der türkischen Vormundschaft distanziert.

Obwohl Erdogan aufgrund der Aufteilung der Einflusssphären zwischen Großbritannien und Deutschland auf dem Balkan vorsichtig ist, hat er nie aufgehört, sich kulturell, militärisch und politisch zu positionieren. Es ist nicht unrealistisch anzunehmen, dass das Expansionsspiel der Türkei sich seinem Ende nähern könnte. Der moderne „Sultan“ könnte die Vereinigten Staaten erneut provozieren. Was, wenn ihm dieses Mal das Glück ausgeht?

*Dieser Beitrag erschien im Original auf dem serbischen Portal „Eagleeyeexplore“

