Seit 2015 wird von der Politik und Medien an die sogenannte Solidarität der Deutschen appelliert, um hunderte Milliarden von Steuergeldern für deren Migrationspolitik auszugeben. Der Aufenthalt in Deutschland wäre nur begrenzt, solange eben in deren Heimatländern wie in Syrien Krieg herrscht. Die Schattenseiten der Migration wie Messerangriffe und islamische Terroranschläge durch Syrer werden zudem komplett verschwiegen. Nun wurde Assad gestürzt und der Krieg ist beendet, doch Politiker von SPD und Grünen zeigen nun ihr wahres Gesicht. Die Syrer sollen im Land bleiben und eine bloße Diskussion über Abschiebungen wird versucht, bereits in der Entstehung abzuwürgen. Der Bestsellerautor Stefan Schubert („Grenzenlos kriminell: Das Ende der Sicherheit!“) zerlegt auf seinem YouTube-Kanal das perfide Agieren der Eliten und legt deren wirkliche Absichten offen.

