Es ist vielleicht eines der explosivsten Interviews des Jahres in einer deutschen Zeitung: Der ehemalige Botschafter der Vereinigten Staaten in Saudi-Arabien, Chas Freeman, der 1972 den China-Besuch von Richard Nixon einfädelte, geht in einem Interview mit der Berliner Zeitung davon aus, dass die USA die Nord Stream-Pipeline gesprengt haben und demzufolge mitverantwortlich für die De-Industrialisierung Deutschlands sind. „Wir verkaufen Deutschland Gas, das vier- bis fünfmal teurer ist als russisches“, so Freeman. Da die Mainstream-Medien und die Politik das Interview totschweigen und die Berliner Zeitung es hinter der Bezahlschranke versteckt hat, bespricht und analysiert der Bestsellerautor Stefan Schubert die brisantesten Passagen auf seinem YouTube-Kanal Schuberts Lagemeldung.

