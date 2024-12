Deutschland steht am Abgrund. Rezession, islamische Terrorgefahr, Kriminalität und kultureller Niedergang. Eine politische Wende ist durch ein Ablösen der krachend gescheiterten Ampel durch den jetzt schon grün eingefärbten Kriegstreiber Merz nicht zu erwarten – im Gegenteil. Merz steht für eine schwarz-grüne Koalition, für Kriegstreiberei und ein „weiter so“ auf allen wesentlichen Politikfeldern.

Nur die AfD kann das Ruder noch politisch herumreißen. Dafür stehen zehntausende Mitglieder und hunderte Kandidaten im ganzen Land mit Idealismus, Tatendrang und frischen Ideen in den Startlöchern zum „Winterwahlkampf 25“. Der PI-NEWS-Gastautor und Fraktionschef im „Rheinischen Rat“, der 28jährige Historiker Yannick Noe, gehört als Gegenkandidat von Karl Lauterbach im Wahlkreis Leverkusen-Köln IV zu ihnen. Er gilt als einer der jungen Hoffnungsträger der AfD in Nordrhein-Westfalen und aussichtsreicher Kandidat für die AfD-Landesliste. Hier ist sein persönlicher Wahlspot, der verdeutlicht, um was es jetzt geht und was für uns alle auf dem Spiel steht.

