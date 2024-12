Von CONNY AXEL MEIER | Was wollte er nicht alles besser machen, der Olaf. Vor der Wahl zum Bundestag 2021 wollte er „Klimakanzler“ werden und alles ganz anders und viel besser!

Das Experiment mit dem Klimakanzler geriet, zu seinem eigenen Bedauern, etwas holprig. Der vergessliche Scholz wurde, keine zwei Monate nach seiner Thronbesteigung, erstmal zum „Kriegskanzler“ und kündigte im Januar 2022 an, 5000 Stahlhelme in die Ukraine zu liefern, damit der böse Putin nicht etwa auf die Idee käme, seine Soldaten in die unbehelmte Ukraine marschieren zu lassen, um der unter Dauerbeschuss stehenden Donbass-Bevölkerung aus der Patsche zu helfen. „Klimakanzler“ wurde er trotzdem! Das mit den 5000 Helmen hat er mittlerweile vergessen. Für die nötige Kriegsbegeisterung sorgten schon die NATO-hörigen Propaganda-Medien mit einem mäßigen Kinderbuchautor und einer zum Fremdschämen animierenden ehemaligen Trampolinspringerin am Frontspoiler. Ihre grün-totalitären pöbelnden Fanclubs an der „antifaschistischen“ Frontlinie sorgten für die politisch-korrekte Bombenstimmung.

Das Klima hat sich unter dem „Klimakanzler“ tatsächlich verändert. Nicht so das Wetter. Das blieb nach wie vor abwechslungsreich. Das war es schon vorher, unter seiner Vorgängerin, der FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda aus dem sozialistischen Pfarrhaus ihres Vaters, der 1954 vor dem Adenauer-Kapitalismus von Hamburg in das „Arbeiter- und Bauernparadies“ fliehen „musste“. Das gesellschaftliche und politische Klima im Lande der Dichter und Denker ist es, das durch die selbstgerechten rotgrünen Besserwisser vorsätzlich vergiftet wurde.

Wer andauernd „die Wähler abholen“ will und ihnen vorschreibt, wen sie nicht wählen dürfen, um kein „Nazi“ zu sein und um noch in „unserer Demokratie“ bleiben zu dürfen, der braucht sich nicht wundern, wenn das Volk ihre ökosozialistischen Mätzchen nicht mehr mitmachen will. Wer die politische Alternative kurzerhand verbieten will, lässt keine ratlosen Wähler zurück, sondern wütende Protestierende. Jetzt stehen die Bevormunder am sprichwörtlichen Abgrund (Nietzsche) und schauen hinein, um zu erkennen, dass der Abgrund in sie hineinschaut und sie im Spiegelbild ihre eigene hässliche Fratze sehen.

Nun ist es nicht nur in Deutschland so, dass die schon länger Regierenden davor Angst haben, nach ihrem politischen Ableben für den angerichteten Schaden zur Rechenschaft gezogen zu werden. Deshalb halten die Landeszerstörer zusammen, wenn es darum geht, einen Untersuchungsausschuss zu verhindern, die das Menschheitsverbrechen der Plandemie aufarbeiten und die Sünder benennen soll. In den USA ist es nicht anders. Der scheidende Präsident Joe Biden hat soeben, entgegen dem vor den Wahlen abgegebenen Versprechungen, vor seinem Auszug aus dem Weißen Haus, seinen eigenen gerichtlichen verurteilten Sohn Hunter begnadigt. Familie und Sippschaften gehen eben vor.

Immerhin hat der koksende Präsidentensohn (Biden-Clan) mit dem ehemaligen Staatssekretär im Robert-Habeck-Ministerium, dem Kraftwerk-Zerstörer Patrick Graichen (Graichen-Clan), eines gemeinsam: Sie kassierten oder kassieren Geld fürs Nichtstun in Aufsichtsräten ukrainischer Energie-Konzerne zum Wohle der Clanchefs. Graichen hofft wohl, in der von der NATO „befreiten“ Ukraine Unterschlupf zu finden, nachdem das Trio Merkel/Scholz/Merz Deutschland final in einen Truppenübungsplatz verwandelt hat. In gleicher oder ähnlicher Absicht geben sich viele der Bellizisten in Kiew derzeit anscheinend die Klinke in die Hand.

Nun ist der Klimakanzler am Ende, weil der Christian Lindner nicht mehr das gelbe Ampel-Blinklicht spielen will und meint, nur so seine FDP vor dem endgültigen Armaggedon retten zu können. Stattdessen gibt es bis in das nächste Jahr hinein statt einer Ampel nur noch eine rotgrün blinkende Fußgängerampel, bis dann Merz übernehmen soll. Ja, das ist der geistlose Klassensprecher, für den die AfD-Wähler allesamt „Gesindel“ sind und der der Atommacht Russland ein Ultimatum stellen will, wenn er denn endlich auch „Klimakanzler“ wird. Falls Putin nicht nachgibt, so droht er dem Kreml, werden seine Taurus-Raketen über Moskau vom Himmel regnen. Dass damit das endgültige Schicksal Deutschlands als Testgelände für Atomwaffen besiegelt ist, juckt weder ihn noch Blackrock. Solange mit dem Krieg Profite eingefahren werden, ist ihnen das Land egal.

Noch niemals seit der Gründung der Bundesrepublik war eine Wahl zum Deutschen Bundestag so nervtötend wie die anstehende am 23. Februar, nachdem das ökosozialistische Parteienkartell von CDU bis hin zu den Wagenknechten beschlossen hat, den Wählerwillen zu missachten und in beliebigen Konstellationen innerhalb des Kartells weiterhin grüne Zerstörungspolitik zu betreiben, gemeinsam gegen die AfD zu hetzen, egal ob die „Grünen“ der künftigen Regierung angehören oder nicht. Der Publizist Matthias Matussek adressiert Merz dazu treffend (PI-NEWS berichtete): „Sind Sie noch zu retten? Können Sie eigentlich Ihr gefriergetrocknetes Gesicht morgens im Spiegel noch ertragen? Weitere Tausende von Toten nur für das bisschen miese Karriere?….Gott schütze uns vor Ihrer Kanzlerschaft.“

Conny Axel Meier (geb. 1956) betätigt sich seit über 20 Jahren als Publizist, Menschenrechtsaktivist und Islamaufklärer. Seit 2004 war er Schriftführer im „Bundesverband der Bürgerbewegungen“ (BDB). 2006 gehörte er zu den ersten Mitgliedern von „Pax Europa“. 2008 war er maßgeblich beteiligt an der Fusion der beiden Vereine zur „Bürgerbewegung PAX EUROPA“ (BPE) und wurde bis 2016 deren erster hauptamtlicher Bundesgeschäftsführer. 2019 zog er mit seiner Ehefrau ins politische Exil nach Ungarn und schreibt von dort regelmäßig für PI-NEWS.

Like