Der Vorstand der Alternative für Deutschland hat am Samstag Parteichefin Alice Weidel als Kanzlerkandidatin für die anstehende Bundestagswahl nominiert. Es ist das erste Mal seit ihrer Gründung, dass die AfD einen Kanzlerkandidaten aufstellt. Offiziell soll die Aufstellung beim Bundesparteitag am 8./9. Januar in Riesa beschlossen werden.

Weidel bekräftigte den Machtanspruch der AfD: Man sei in den Umfragen mit knapp 20 Prozent an zweiter Stelle und leite daraus einen Regierungsauftrag ab, sagte sie nach ihrer Nominierung bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Co-Parteivorsitzenden Tino Chrupalla (Video oben). Man wolle Deutschland wieder nach vorne bringen.

Chrupalla sprach von einem historischen Tag und einem „Wahlkampf als Mannschaft mit einer Stürmerin“. Laut Chrupalla wurde Weidel im Vorstand mit der Unterstützung aller Landesvorsitzenden zur Kandidatin gekürt.

Wenige Tage vor Weidels Nominierung hatte die AfD den Entwurf eines Wahlprogramms vorgelegt: Die AfD will raus aus EU und Eurozone, fordert eine strikte Anti-Migrationspolitik, plädiert für eine Wiederannäherung an Russland, will das Recht auf Abtreibung einschränken und traditionelle Familienmodelle stärken.

Die promovierte Volkswirtin Weidel trat im Gründungsjahr 2013 in die AfD ein. Seit 2015 ist sie im Vorstand und seit Juni 2022 Co-Parteivorsitzende. Bereits seit 2017 leitet sie die Fraktion im Bundestag, seit 2021 zusammen mit Tino Chrupalla.

Like