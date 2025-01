Von WOLFGANG HÜBNER | Es gibt keinen Grund, das neue Jahr 2025 mit Schönrednerei zu beginnen. Zu viel in Deutschland entwickelt sich in die falsche Richtung, um darüber zu schweigen. Allerdings wäre es gleich am ersten Tag des Jahres allzu deprimierend, hier eine Liste der Fehlentwicklungen zu präsentieren. Doch ein Thema muss schon heute mit der notwendigen Klarheit angesprochen werden: Die Ausplünderung der Mehrheit der Menschen in Deutschland zugunsten des maroden Regimes in Kiew, das nur noch von Gnaden der US-NATO existiert und Milliarde um Milliarde hierzulande erarbeitete Steuergelder verschlingt oder verschwinden lässt.

Darin sind sich aber Nochkanzler Olaf Scholz und Nochnichtkanzler Friedrich Merz einig: Dieser gigantische Transfer zu Lasten besonders der deutschen Normal- und Geringverdiener soll auch 2025 fortgesetzt werden. Die politische Vasallenklasse unseres Landes, die zutiefst im Schuldensumpf der „Sondervermögen“ versackt, stellt das als selbstverständlich dar. Denn es gelte ja immer noch, Putin irgendwie zu ruinieren und Russland zumindest zur Teilkapitulation zu zwingen. Jeder, der Informationen nicht nur aus FAZ, Bild-Zeitung, ARD oder ZDF bezieht, weiß um den Unsinn, der den Deutschen in dieser Beziehung tagein, tagaus in die Köpfe gehämmert wird.

Doch selbst diejenigen, die der Propaganda glauben, sind mit der Teuerung an den Supermarktkassen, mit weiter steigenden Krankenkassenbeiträgen bei abnehmenden Leistungen für nicht Privatversicherte, für wesentliche höhere Strom- und Heizungsrechnungen und vielem mehr konfrontiert. Dass sie nicht begreifen können oder wollen, woher das rührt, ist traurige Realität. Ebenso Realität ist die hochmütige Wirklichkeitsferne der materiell saturierten Minderheit in Deutschland, die Politik, Medien und Wirtschaft bestimmt, aber offenbar nicht die geringste Empathie für die wachsenden Nöte der Mehrheit hat.

In diesen Kreisen ergeht man sich in widerwärtiger Russophobie, katzbuckelt vor der EU-Kriegstreiberin von der Leyen und hat schon jetzt Panik – ob berechtigt oder nicht – vorm Amtsantritt eines demokratisch gewählten US-Präsidenten. Das deutsche Bürgertum, das sich gerne mit der eigentlich idiotischen Bezeichnung „Zivilgesellschaft“ zu adeln pflegt, hat mal wieder in unserer nicht besonders ruhmreichen jüngeren Nationalhistorie keine Liebe zum Volk und Land, sondern nur zum eigenen Bankdepot. Für die kleine noch wertschöpfend arbeitende Minderheit in Deutschland wird es höchste Zeit, diese Verhältnisse nicht länger hinzunehmen. Die Beendigung der Ausplünderung für Kiew wäre ein wichtiger Schritt dazu.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Im Übrigen gilt: „Wer CDU wählt, wählt Krieg.“

